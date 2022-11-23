Филипп Киркоров сыграл Ипполита из "Иронии судьбы"

Российский певец Филипп Киркоров на странице в Instagram поделился фотографиями со съемочной площадки к пародии знаменитого советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Zakon.kz.

Судя по опубликованным кадрам, Надю Шевелёву сыграла телеведущая Ольга Бузова.

"Судьба и самоирония. Две мои прекрасные спутницы, которым я обязан всем. И в этот год они, наконец, повстречаются!" – отметил Филипп Киркоров.





Пользователи разделились во мнениях: одни ждут премьеры, другие же задаются вопросом: "Зачем переигрывать то, что было?".

Советский двухсерийный телевизионный фильм режиссера Эльдара Рязанова вышел на экраны 1 января 1976 года. С тех пор показ картины 31 декабря по телевидению стал традицией.