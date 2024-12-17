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Культура и шоу-бизнес

Филипп Киркоров потерял сознание на съемках фильма

Филипп Киркоров потерял сознание на съемках фильма, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 05:44 Фото: Instagram/fkirkorov
Российский певец Филипп Киркоров рассказал об инциденте на съемочной площадке. Он признался, что его актерскую работу сопровождал целый ряд опасных для здоровья инцидентов, сообщает Zakon.kz.

К счастью, все обошлось, но переживать было о чем.

"Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который я приложил. Потом я потерял сознание на съемочной площадке. Жара", – рассказал артист на премьере фильма "Братья", где с Денисом Дороховым они сыграли главные роли.

Оказалось, напарник принимал участие в спасении короля отечественного шоу-бизнеса.

"Он мне делал искусственное дыхание", – высказался певец о Дорохове.

Кроме того, артист заявил, что все происшествия попали попали в фильм.
Ранее кавер Филиппа Киркорова на "Розовое вино" Элджея и Feduk’а впечатлил фанатов.

Аксинья Титова
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