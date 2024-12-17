Филипп Киркоров потерял сознание на съемках фильма

Российский певец Филипп Киркоров рассказал об инциденте на съемочной площадке. Он признался, что его актерскую работу сопровождал целый ряд опасных для здоровья инцидентов, сообщает Zakon.kz.

К счастью, все обошлось, но переживать было о чем.



"Меня укусила выдра. Реально. Не было ни антибиотиков, ни докторов из Израиля. Был только подорожник, который я приложил. Потом я потерял сознание на съемочной площадке. Жара", – рассказал артист на премьере фильма "Братья", где с Денисом Дороховым они сыграли главные роли.

Оказалось, напарник принимал участие в спасении короля отечественного шоу-бизнеса.

"Он мне делал искусственное дыхание", – высказался певец о Дорохове.

Кроме того, артист заявил, что все происшествия попали попали в фильм.

Ранее кавер Филиппа Киркорова на "Розовое вино" Элджея и Feduk’а впечатлил фанатов.