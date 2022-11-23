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Названы сроки проведения парламентских выборов в Казахстане

Названы сроки проведения парламентских выборов в Казахстане Фото: parlam.kz
23 ноября председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов в кулуарах сообщил о сроках проведения парламентских выборов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, парламентские выборы пройдут в первом полугодии 2023 года.

Кошанов уточнил, что об этом объявит президент.

"Естественно, после этого будет сформировано новое правительство. По срокам надо дождаться, когда президент объявит".Ерлан Кошанов

20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Согласно данным ЦИК, воспользовались правом голоса 8,3 млн казахстанцев.

22 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах.

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Анастасия Московчук
Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Казахстан
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