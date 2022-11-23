Названы сроки проведения парламентских выборов в Казахстане
Фото: parlam.kz
23 ноября председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов в кулуарах сообщил о сроках проведения парламентских выборов, сообщает Zakon.kz.
По его словам, парламентские выборы пройдут в первом полугодии 2023 года.
Кошанов уточнил, что об этом объявит президент.
"Естественно, после этого будет сформировано новое правительство. По срокам надо дождаться, когда президент объявит".Ерлан Кошанов
20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Согласно данным ЦИК, воспользовались правом голоса 8,3 млн казахстанцев.
22 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах.
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