В Бельгии не хватает мусоросжигательных заводов для изъятого кокаина

В Бельгии конфисковали столько кокаина у контрабандистов, действующих через порт Антверпена, что требуется больше мусоросжигательных заводов для его уничтожения, сообщает Zakon.kz.

Власти страны обеспокоены тем, что склады, используемые для хранения наркотиков, могут стать мишенью для грабежей со стороны влиятельных банд, стремящихся вернуть свои прибыльные грузы, сообщает Times of India.

По словам представителя таможенной службы Бельгии Франсиса Адинса, проблемы с мощностями действительно существуют, однако решение вопроса уже на подходе.

Последняя проблема Бельгии связана с астрономическими объемами кокаина из Латинской Америки, которые перехватываются в Антверпене, главном порту Европы нелегальной торговли.



Местные СМИ сообщают, что члены различных бандформирований используют дроны для разведки таможенных складов, где хранится изъятый кокаин стоимостью в несколько миллионов евро.



Власти работают над уничтожением изъятого наркотика, однако для сжигания кокаина необходимо соблюдать экологические стандарты, из-за чего страдает скорость утилизации.