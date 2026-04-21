События

В Астане приступили к строительству мусоросжигательного завода с выработкой электроэнергии

строительство, мусор, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 15:30 Фото: пресс-служба акимата города Астана
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о начале строительства мусоросжигательного завода, вырабатывающего электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Старт проекту "Экопарк "Энергия Астаны" дали сегодня вместе с представителями компании Shenzhen Energy Group Co. Ltd.

В комплексе будут сжигать твердые бытовые отходы и генерировать электроэнергию. Проект будет реализован по самым высоким стандартам строительства и эксплуатации, стремясь создать в Центральной Азии один из самых передовых и экологически строгих энергетических экопарков.

Срок строительства проекта составит 36 месяцев. После ввода в эксплуатацию годовая мощность по переработке твердых бытовых отходов достигнет 550 тыс. тонн, что позволит полностью реализовать безвредную, сокращенную и ресурсосберегающую переработку отходов, существенно улучшив городскую экологическую среду.

"При этом среднегодовая выработка электроэнергии составит около 330 млн кВт·ч. Помимо обеспечения собственных нужд, ежегодно порядка 280 млн кВт·ч чистой электроэнергии будет стабильно поставляться в городскую энергосистему, что станет важным вкладом в энергетическую безопасность города и придаст новый импульс оптимизации структуры энергопотребления". Женис Касымбек

Кроме того, проект обеспечит создание не менее 90 стабильных рабочих мест для горожан, а также предусматривает поэтапную организацию профессионально-технического обучения сотрудников за рубежом.

На данный момент все отходы, образующиеся на территории города, вывозятся на мусороперерабатывающий завод ТОО "Astana Recycling Plant". Там они проходят сортировку и далее вывозятся на полигон отходов.

В городе имеется один санкционированный полигон отходов, который состоит из двух ячеек. Первая ячейка законсервирована, вторая ячейка используется с 2018 года и заполнена на 2,2 млн тонн ТБО.

Айсулу Омарова
