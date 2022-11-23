Когда Казахстан войдет в число развитых стран? Пять мифов об отечественной экономике

Проходивший в середине ноября в Алматы Х Конгресс финансистов Казахстана еще раз продемонстрировал уязвимость отечественной экономики перед глобальными вызовами.

По традиции представители госорганов и финансовых организаций страны обсудили вопросы кредитования экономики, финансового и реального сектора, цифровизацию и новые инвестиционные возможности на фондовом рынке.

Однако в условиях исчерпаемости ресурсов и глобального перехода на "зеленые" рельсы экономическая система страны требует перезагрузки. Краеугольным камнем для всех стратегических инициатив становится привлечение инвестиций в экономику Казахстана и развитие инноваций.



Что мешает Казахстану войти в число развитых стран? Разбираем пять самых распространенных мифов об отечественной экономике.

Миф 1. В Казахстан опасно инвестировать из-за несовершенного законодательства

За годы независимости наша страна привлекла свыше 390 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, причем большую часть из них – за последние 10 лет. Обладая прочной политической и экономической базой, сегодня Казахстан является "воротами" на крупнейшие мировые рынки объемом более 1 млрд потенциальных потребителей, включая страны ЕАЭС и Китай.

Казахстан по праву считается транзитным хабом в Центральной Азии. В связи с геополитической ситуацией в мире и санкционным давлением на нашего северного соседа роль Казахстана в регионе только усилилась, а значит – увеличились возможности для привлечения иностранных инвестиций.

Знаком STOP для желающих вкладываться в нашу страну становятся незнание национального законодательства Республики Казахстан и боязнь коррупции. Международные инвесторы ожидают, что финансовая информация о движении средств будет надежной и соответствующей глобальным стандартам.

Огромный потенциал в этом направлении есть у Международного финансового центра "Астана", действующего на принципах права Англии и Уэльса, привычного зарубежным инвесторам.

Еще одно преимущество МФЦА – наличие независимого Суда и Международного арбитражного центра, которые не являются частью судебной системы Республики Казахстан. Значит, любое давление государственных органов на суд исключено. Здесь работают судьи, получившие международное признание за абсолютную беспристрастность, честность, следование принципу верховенства права и неподкупность. Это гарантирует справедливую защиту инвесторов с применением лучших международных стандартов.

В качестве примера можно привести судебное разбирательство между турецкой компанией Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. и Комитетом автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. За неисполнение своих обязательств перед инвестором Суд обязал казахстанский госорган выплатить свыше 1,3 млрд тенге.

При этом стоит отметить, что за весь период своей деятельности Суд МФЦА вынес 44 решения, тогда как МАЦ провел 1354 медиативных и арбитражных разбирательств. Арбитраж остается предпочтительной формой решения споров, поскольку позволяет сохранять конфиденциальность между сторонами и проходит в закрытом режиме, без огласки в публичном пространстве.

Миф №2. В Казахстане не развит фондовый рынок

Миф работает только для тех, кто путает причину со следствием.

Казахстанский фондовый рынок развивается давно и довольно успешно. Сегодня в стране функционируют – отдельно друг от друга – Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Astana International Exchange (AIX), биржа Международного финансового центра "Астана". У страны высокий кредитный рейтинг, развитые банковская система и инвестиционная инфраструктура. Более дешевое брокерское обслуживание, чем на дубайской бирже. Геополитические и страновые риски ниже, чем в других странах Центральной Азии и России.

А вот интерес к инвестированию у казахстанцев остается невысоким. И здесь есть два взаимодополняющих момента, на которые стоит обратить внимание. Первый – недостаточная финансовая грамотность населения. Люди должны понимать: инвестиции – это всегда риск, какие бы выгодные условия вам не предлагались. Второй – инвестирование начинается после определенного уровня дохода, когда потенциальные клиенты готовы откладывать средства. И в этих условиях очень важно предоставить возможность инвестировать незначительные суммы. В этом может помочь приложение Tabys: минимальная инвестиция здесь составляет всего $6.

На помощь может прийти приватизация национальных компаний. Первые две волны продаж акций нацкомпаний прошли в 2012 и 2014 годах. Тогда можно было приобрести ценные бумаги главного электроэнергетического оператора страны KEGOC и компании по транспортировке нефти "КазТрансОйл". Прорывом для локального рынка капитала стало IPO "Казатомпрома" в 2018 году, вызвавшее большой интерес розничных инвесторов. В 2022 году на IPO выйдет "КазМунайГаз", который 9 ноября 2022 года начал прием заявок на приобретение акций. Сумма вполне приемлемая для среднестатистического казахстанца – всего 8406 тенге за одну акцию. Приобрести акции национальной компании можно через брокеров – торговых членов бирж AIX и KASE, в приложении Tabys или через прямую подписку в отделениях "Казпочты".

Миф №3. Руководящие должности в крупных компаниях занимают иностранцы. И они не заинтересованы в передаче опыта молодым казахстанцам

По состоянию на 1 октября 2022 года в Казахстане работают свыше 15 тысяч иностранных граждан.

Из них 586 человек – в числе топ-менеджмента и 3076 – на руководящих должностях в структурных подразделениях. В пятерке стран, откуда в Казахстан прибывают иностранные специалисты, – Китай, Индия, Турция, Узбекистан и Великобритания. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты населения РК.

Важную роль в назначении иностранца на позицию топ-менеджера играет его высокая квалификация, уникальная для Казахстана. И здесь показателен пример Международного финансового центра "Астана". Первым председателем правления Astana International Exchange (AIX) стал Тим Беннет. Всего за два года он сумел собрать команду профессионалов и построить биржу, которая за короткий срок успела завоевать репутацию площадки мирового уровня с высококлассной инфраструктурой и интегрированной экосистемой зарубежных и местных инвесторов, провести несколько десятков листингов и запустить инновационные продукты.

В 2021 году на смену экспату Тиму Беннету пришел Ренат Бектуров – лидер первой волны Президентского молодежного кадрового резерва и сотрудник AIX.

Кстати, МФЦА с первых дней заявлял о том, что в перспективе органами финансового центра будут управлять именно казахстанцы – молодые, высокообразованные и мотивированные. Для этого в МФЦА организованы курсы постоянного повышения квалификации для различных уровней сотрудников. Их участники претендуют на кадровые повышения вплоть до вхождения в топ-менеджмент.

Миф №4. Зарплата зарубежных сотрудников в казахстанских компаниях выше, чем у отечественных специалистов

На самом деле это не совсем так.

Ситуация, когда отечественные кадры зарабатывают меньше экспатов, объясняется просто. Иностранные специалисты, приглашенные в Казахстан, имеют уникальную квалификацию и соответствуют высоким требованиям мировых стандартов, установленным в профессии или отрасли.

К примеру, на 1 вакантное место в EY (Ernst and Young), одной из крупнейших и наиболее авторитетных аудиторских компаний, входящих в список "Большой четверки", приходится до 600 потенциальных соискателей. По статистике, лишь 2-3% откликнувшихся на вакансию могут получить должность в компании. Этим и объясняется высокий уровень заработной платы для топ-специалистов.

Есть ли в отечественных компаниях специалисты, соответствующие мировым стандартам качества? В качестве примера стоит привести компанию Air Astana. По данным Комитета гражданской авиации, командиры экипажей национального авиаперевозчика зарабатывают в месяц около $10000, вторые пилоты – более $6500. Диспетчеры "Казаэронавигации" получают около $2000.

Президент компании Air Astana Питер Фостер как-то отметил, что "…размер зарплат зависит не от гражданства сотрудников, а от уровня их квалификации. Если у пилота высокое профессиональное соответствие, то он получает больше. Это единственный критерий, по которому устанавливается оплата". Значит, имея высокий уровень мастерства, казахстанские пилоты могут работать в любой стране мира.

Снижать зависимость страны от иностранных специалистов можно и нужно. В качестве примера можно привести тот же МФЦА, где экспатов заменяют на отечественных молодых специалистов, имеющих соответствующий уровень подготовки.

Миф №5. В Казахстане нет новых финансовых технологий

На общем фоне взрывного роста технологий в экономически развитых странах мира эффективность технологической сферы Казахстана выглядит многообещающе.

За примером далеко идти не нужно: банк Kaspi.kz превратился в отечественный Alibaba, технологическую компанию-«единорог» – со своей торговой платформой, платежным шлюзом, сервисами для бронирования, госуслугами, кредитованием. Когда люди из-за рубежа приезжают в Казахстан, они удивляются, насколько высоко проникновение цифровых услуг в Казахстане в сравнении с другими странами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что экономика не может существовать без сильного производственного сектора, а для этого необходимо усиливать связь между инновациями и бизнесом. Сегодня в Казахстане созданы технопарки и инновационные хабы, среди которых Tech Hub МФЦА, Astana Hub, QazTechVentures, Tech Garden. Регуляторная песочница FinTech Lab МФЦА позволяет начинающим и действующим компаниям тестировать инновационные финансовые услуги в соответствии с нормативными требованиями.

Интересен пример финтех-стартапа Bank4.me, участника МФЦА. Это казахстанское онлайн-банкинг решение, которое открывает своим клиентам возможность получить кредит или рассрочку на продукт от многих банков Центральной Азии в одном сервисе, подключенном к максимальному количеству ритейлеров. В текущем году проект привлек 300 тыс. долл. США от Международного венчурного фонда MyVentures через платформу VentureRocket Eurasia. Примечательно, что стартап начал фандрайзинговую кампанию на платформе VentureRocket Eurasia в мае 2022 года и уже через 3 месяца закрыл ее. В планах казахстанской компании – выход на рынки Юго-Восточной Азии и Северной Африки.

За этими мифами скрываются новые точки роста для Казахстана. Не оставаясь в заложниках прошлых ошибок, страна сможет справиться с вызовами времени и войти в число развитых экономик мира.