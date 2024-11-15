Тимур Сулейменов: Рост экономики на 4% – неплохой результат

В рамках открытия XII Конгресса финансистов Казахстана, который проводится сегодня в Алматы, выступил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, передает Zakon.kz.

По словам Тимура Сулейменов, мировая экономика на данный момент подвержена значительным рискам, в том числе: геополитической напряженности, глобальной экономической нестабильности, высокой волатильности на рынках, изменениях в торговых отношениях и т.д. Все это происходит на фоне продолжающейся глобальной технологической революции, возникают новые риски и вызовы.

"Наша страна как часть глобальной экономической системы также сталкивается с необходимостью адаптации к этим вызовам. Ситуация в нашей экономике, наверное, достаточно хорошо известна всем здесь присутствующим, тем не менее, пару цифр. По итогам 9 месяцев экономика Казахстана выросла на 4%. Я считаю это неплохим результатом, особенно учитывая высокую базу прошлого года. В 2023 году мы показали рост на 5,1%, что стало рекордным показателем за последние 10 лет. Поэтому рост на 4% в этом году я считаю вполне хорошей и оптимистичной цифрой". Тимур Сулейменов

Спикер добавил, что также наблюдается позитивная динамика снижения инфляции, если говорить про годовые показатели. Она уменьшилась в 2,5 раза с пиковых значений прошлого года, в феврале – до 8,5 по итогам октября.

"Несмотря на это, понятно, задача до конца не выполнена, мы все еще далеки от таргета. На 70% далеки от таргета, и, безусловно, от нас, как от макроэкономического регулятора, требуется определенная жесткость в нашей монетарной политике". Тимур Сулейменов

Он добавил, что уровень безработицы в Казахстане также остается низким, составляет 4,6%, растут заработные платы, индекс реальной заработной платы состоял 102,7 в реальном выражении, среднее значение месячной заработной платы также увеличилось на 11,3%.

"Инвестиции в основной капитал выросли на 0,6. Это, наверное, один из самых важных факторов, на который стоит обратить внимание с точки зрения крупных макроэкономических индикаторов. При этом инвестиции в несырьевой сектор растут гораздо быстрее, они выросли на 10,2%. И здесь, наверное, как раз мы будем говорить о роли банковского кредитования и в целом фондирования экономики со стороны финансового сектора для создания нового инвестиционного цикла". Тимур Сулейменов

Результаты банковской системы

Глава Нацбанка РК также отметил некоторые результаты по банковской системе. Он подчеркнул, что финансовая система играет очень важную роль в обеспечении экономического роста и стабильности нашей страны.

"За годы независимости мы выстроили современную финансовую инфраструктуру, которая в целом очень стабильна и отвечает всем современным требованиям. По многому именно в финансовой системе мы видим достаточно много позитива". Тимур Сулейменов

По его словам, совокупные активы банковского сектора составляют порядка 47% от ВВП, увеличившись почти на 13% с начала года.

"Есть куда расти с точки зрения международного сопоставления, но, тем не менее, динамика налицо. Растет и прибыль банковского сектора. Она составила за январь-сентябрь 1,9 триллиона, это более чем на 17% выше прошлого года, растет корпоративное кредитование, розничное кредитование, снижается уровень NPL. То есть мы видим в банковской системе достаточно большую хорошую стабильность". Тимур Сулейменов

Спикер отметил, что растет не только банковский сектор, но и фондовый рынок. Капитализация рынка акций на ключевых площадках KASE и МФЦА подросла на 29% и 15%, соответственно. Вместе с тем растут объемы, ликвидность и другие показатели.

Глава Нацбанка выразил надежду, что в обозримом будущем финансовая система Казахстана станет менее "банкоцентричной" за счет роста в других секторах.