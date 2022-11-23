Правительство Сьерра-Леоне выделило 22% госбюджета на образование

Президент страны Джулиус Маада Био настоял на решении о выделении почти четверти бюджета на образовательную систему. Он заявил, что страна не сможет развиваться, если все дети не будут ходить в школу, сообщает Zakon.kz.

Джулиус Маада Био признал, что выделение в 2022 году 80 млн фунтов стерлингов (44 млрд тенге) на амбициозную программу реформы образования – рискованный шаг, сообщает The Guardian.

"Мы направляем все наши ресурсы, всю нашу энергию на образование. Мы не можем развиваться без улучшения образования. Я рассматриваю это как экзистенциальный вопрос. Мне приходилось ходить в школу босиком. Образование сыграло очень важную роль в моей жизни". Джулиус Маада Био

В 2018 году администрация Био запустила программу "радикальной инклюзии", направленную на то, чтобы миллионы детей пошли в школу, предлагая бесплатное качественное образование всем подросткам, особенно из бедных и маргинальных групп.



Правительство выделило 22% бюджета на образование – это является одним из самых больших процентных обязательств по финансированию образования в мире. Дополнительные средства привлекают от доноров.

Центральным компонентом программы является образование для девочек. Власти намерены нанимать и обучать больше учителей-женщин, а беременных школьниц поощрять оставаться в классе. До 2020 года беременным школьницам было запрещено продолжать обучение.

На сегодняшний день благодаря этой политике повысился уровень окончания школы, количество учеников увеличилось более чем на 1 млн.

На данный момент в стране одни из худших в мире показателей в области образования: грамотными являются менее половины из 8 млн граждан страны.

Представители оппозиции утверждают, что правительство должно выделять больше ресурсов на оказание неотложной помощи страждущим, а не инвестировать в образование, результаты которого могут занять годы.