Политика

Токаеву передали спецпослание президента Сьерра-Леоне

специальный посланник президента – министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Муса Кабба, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 15:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника президента – министра иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Мусу Каббу, сообщает Zakon.kz.

Как стало известно 28 августа 2025 года из Telegram-канала Акорды, Касым-Жомарт Токаев и Тимоти Муса Кабба обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Президент отметил, что Казахстан уделяет особое внимание расширению взаимодействия со странами Африканского континента. В свою очередь Тимоти Муса Кабба выразил признательность главе нашего государства за прием и передал специальное послание президента Сьерра-Леоне Джулиуса Маады.

Собеседники подтвердили обоюдную заинтересованность в развитии двусторонних отношений и углублении сотрудничества в различных областях.

Фото: akorda.kz

Ранее в резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами восьми государств и представителем Организации Объединенных Наций. Касым-Жомарт Токаев поздравил послов с официальным началом их дипломатической миссии и передал наилучшие пожелания главам их государств.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
