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Айжан Байзакова о свекрови: Я буду любить его маму, как свою

Айжан Байзакова о свекрови: Я буду любить его маму, как свою Фото: Instagram/bayzakova
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова, проводящая с мужем медовый месяц на Мальдивах, ответила на вопрос подписчиков о ее отношении к свекрови, сообщает Zakon.kz.

В Instagram-Stories Байзакова сообщила, что ей написали: "А если у мужа будет в приоритете мама?"

"И, наверное, ждут, что я буду возмущаться. А почему не должна быть мама в приоритете? Она его родила, воспитала и вложила всю душу в него. Она, как любая мать, за него переживает, любит. И я так же буду любить его маму, как свою", – ответила блогер.

Она подчеркнула, что "родители – наше все".

"Как мы относимся к своим родителям, так к нам будут наши дети относиться. Может, для кого-то, кто читает всякие психологические книги о том, как жить и кого ставить в приоритет, это шок. Но простите меня, мама – святое".Айжан Байзакова

Также блогер сообщила, что сегодня, 23 ноября, ее муж, которого она скрывает, отмечает юбилей – 30-летие.

Айжан Байзакова о свекрови: Я буду любить его маму, как свою

Фото: Instagram/bayzakova

Ранее Айжан Байзакова, которая недавно вышла замуж, рассказала, как познакомилась с супругом.

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