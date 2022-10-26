Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем

Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем Фото: Instagram/bayzakova
26 октября известный казахстанский блогер Айжан Байзакова опубликовала на своей странице в Instagram новое фото со свадьбы, которая состоялась 22 октября, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией она рассказала, как познакомилась с мужем.

В тот первый день, когда мы познакомились (это было в караоке), я даже на секунду не могла подумать, что это мой будущий муж. Я ему говорила: "У меня нет старшего брата, но я всегда мечтала о нем", и он мне сказал: "Я могу быть твоим братом". Но судьба над нами посмеялась.Айжан Байзакова

По словам блогера, с его появлением в ее жизни она сразу почувствовала это мужское плечо, поддержку, и поняла, что это тот самый человек, с которым она хочет состариться.

Многие в нас не верили, но нам было все равно, наша любовь была сильнее любых слов. Мы всем доказали, что мы по-настоящему любим друг друга.Айжан Байзакова

Она отметила, что "выйти замуж" не было ее целью по жизни, так как она самодостаточна, и у нее есть все. Поэтому, как подчеркнула блогер, можно судить, что она вышла замуж по любви.

Я, может, и не идеальная жена и келин по казахским меркам, но я не буду лицемерить, я буду любить по-настоящему, буду преданной, буду защищать свою новую семью.Айжан Байзакова

Ранее блогер опубликовала пару видео со свадьбы.

О том, что Айжан Байзакова выходит замуж, стало известно вечером 25 сентября. Блогер опубликовала видео с предложением руки и сердца на своей странице в Instagram.

20 октября Айжан Байзакова с мужем провели обряд "неке қию". Блогер в Instagram-Stories поделилась видео, на котором держит в руке документ, который выдают в мечети после обряда "неке қию" (Неке қию туралы куәлік – Свидетельство о заключении брака).

Свадьба Айжан Байзаковой прошла 22 октября.

Читайте также

Глава Нацбанка назвал три фактора, повлиявших на повышение базовой ставки

Казахстанец удивил жителей Нью-Йорка виртуозной игрой на домбре

Синоптики прогнозируют дождь с переходом в снег на большей части Казахстана

Динара Халдарова
Байзакова Айжан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
Умер самый грязный человек в мире
Умер "самый грязный человек" в мире
самый высокий небоскреб в ОАЭ
Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае
Касым-Жомарт Токаев
Токаев: Олигополии в Казахстане породили огромное социальное неравенство
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления