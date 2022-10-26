Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем

26 октября известный казахстанский блогер Айжан Байзакова опубликовала на своей странице в Instagram новое фото со свадьбы, которая состоялась 22 октября, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией она рассказала, как познакомилась с мужем.

В тот первый день, когда мы познакомились (это было в караоке), я даже на секунду не могла подумать, что это мой будущий муж. Я ему говорила: "У меня нет старшего брата, но я всегда мечтала о нем", и он мне сказал: "Я могу быть твоим братом". Но судьба над нами посмеялась. Айжан Байзакова

По словам блогера, с его появлением в ее жизни она сразу почувствовала это мужское плечо, поддержку, и поняла, что это тот самый человек, с которым она хочет состариться.

Многие в нас не верили, но нам было все равно, наша любовь была сильнее любых слов. Мы всем доказали, что мы по-настоящему любим друг друга. Айжан Байзакова

Она отметила, что "выйти замуж" не было ее целью по жизни, так как она самодостаточна, и у нее есть все. Поэтому, как подчеркнула блогер, можно судить, что она вышла замуж по любви.

Я, может, и не идеальная жена и келин по казахским меркам, но я не буду лицемерить, я буду любить по-настоящему, буду преданной, буду защищать свою новую семью. Айжан Байзакова

Ранее блогер опубликовала пару видео со свадьбы.

О том, что Айжан Байзакова выходит замуж, стало известно вечером 25 сентября. Блогер опубликовала видео с предложением руки и сердца на своей странице в Instagram.

20 октября Айжан Байзакова с мужем провели обряд "неке қию". Блогер в Instagram-Stories поделилась видео, на котором держит в руке документ, который выдают в мечети после обряда "неке қию" (Неке қию туралы куәлік – Свидетельство о заключении брака).

Свадьба Айжан Байзаковой прошла 22 октября.