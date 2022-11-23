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Токаев призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины

Призвал к миру в Украине Фото: akorda.kz
Президент Казахстана на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ призвал к поиску мирных путей разрешения конфликта вокруг Украины, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, наступило время совместного коллективного поиска формулы мира.


"Любая война завершается мирными переговорами. Нужно использовать любой шанс для достижения хотя бы перемирия. Стамбульский раунд переговоров дал надежду на это, но соглашение в силу разных причин было "подорвано". Нельзя допустить, чтобы братские русский и украинский народы разошлись по сторонам на десятки-сотни лет со взаимными незаживающими обидами". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

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Ситуация в Украине Токаев Касым-Жомарт
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