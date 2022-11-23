Американский рэпер предложил Дональду Трампу стать его вице-президентом

Американский рэпер Канье Уэст, который собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году, предложил бывшему американскому лидеру Дональду Трампу присоединиться к его кампании в качестве вице-президента, сообщает Zakon.kz.

Канье Уэст написал в Twitter, что приехал в гости к Трампу в его резиденцию во Флориде. При этом артист обратил внимание, что заставил политика подождать. Целью визита рэпера стала просьба: он предложил Трампу стать своим "вице-президентом" на выборах в 2024 году.

Он также спросил читателей, как они думают, каким был ответ Трампа, когда он попросил его быть "вице-президентом" в 2024 году. Большинство респондентов полагают, что Трамп согласился.

Ранее Уэст заявил, что заниматься его предвыборной кампанией будет скандальный американский журналист и бывший "крайне правый" редактор интернет-ресурса Breitbart News Майло Яннопулос. В ходе президентской кампании перед выборами в США в 2017 году портал поддерживал баллотировавшегося тогда Трампа.

Уэст уже участвовал в президентских выборах в 2020 году. Тогда ему удалось зарегистрироваться в качестве кандидата от собственной партии Birthday Party в 12 штатах. Певец на выборах набрал менее 1% голосов.