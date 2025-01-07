#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
527.3
544.86
4.95
Мир

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 16:38 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, сообщает Zakon.kz.

Такую запись Трамп сделал в социальной сети Truth Social после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о планах уйти в отставку.

"Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушел в отставку", – написал Трамп.

Он также отметил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают.

"Вместе мы были бы великой нацией!" – заключил Трамп.

6 января 2025 года Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы.

В декабре 2024 года Трамп заявил, что для США "абсолютно необходимо" владеть Гренландией, чтобы "обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире". 6 января 2025 года стало известно, что Дания сменила королевский герб, выделив на нем символ Гренландии. Аналитики предполагают, что на это решение могла повлиять серия заявлений избранного президента США.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Скончался экс-лидер французской партии Жан-Мари Ле Пен
Мир
17:43, Сегодня
Скончался экс-лидер французской партии Жан-Мари Ле Пен
В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложницу
Мир
15:35, Сегодня
В Германии мужчина ворвался в банк и взял заложницу
В Северной Корее запретили хот-доги и ужесточили наказание за развод
Мир
14:48, Сегодня
В Северной Корее запретили хот-доги и ужесточили наказание за развод
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: