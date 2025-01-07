Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата, сообщает Zakon.kz.

Такую запись Трамп сделал в социальной сети Truth Social после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о планах уйти в отставку.

"Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушел в отставку", – написал Трамп.

Он также отметил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают.

"Вместе мы были бы великой нацией!" – заключил Трамп.

6 января 2025 года Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы.

В декабре 2024 года Трамп заявил, что для США "абсолютно необходимо" владеть Гренландией, чтобы "обеспечить национальную безопасность и свободу во всем мире". 6 января 2025 года стало известно, что Дания сменила королевский герб, выделив на нем символ Гренландии. Аналитики предполагают, что на это решение могла повлиять серия заявлений избранного президента США.