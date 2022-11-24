Уроженец ЗКО дебютировал в мире кино

Дебют молодого кинорежиссера состоялся в жанре короткометражных фильмов. Фильм "Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды" стал первой работой режиссера, нашего земляка Айбека Нигмета.

Короткометражный фильм был снят по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и при поддержке НАО "Государственный центр поддержки национального кино".





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



Короткая повесть в жанре социальной драмы поведала историю о чувстве вины перед близкими людьми и семейной гиперопеке. Главный герой фильма вышел из тюрьмы после многолетнего заключения. Единственным смыслом своей жизни теперь он видит в исполнении мечты своей пожилой матери, перед которой испытывает глубокое чувство вины.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



"С одной стороны, герой фильма одержим идеей исполнения мечты мамы, с другой – это цена, которую придется за это заплатить. Это всего лишь желание главного героя, средство его самоуспокоения, но уже неизвестно, хочет ли сама мать реализации своей мечты молодости. Тем не менее, не стоит сомневаться в безграничной любви главного героя к своей матери, ради которой он готов пойти на большие жертвы", – говорит автор короткого кино Айбек Нигмет.

Главную роль в фильме сыграл известный актер, звезда сериалов "Келинжан" и "Сержан братан" Рустем Жаныаманов. В его фильмографии значатся такие фильмы, как "Жаным, ты не поверишь!", "Ореховое дерево", "Одноклассники" и другие.

Роль матери исполнила заслуженная актриса Казахстана Рахилям Машурова, молодую мать сыграла известная актриса, исполнившая роль матери в фильме "Дорога к матери", Алтынай Ногербек.



Кроме того, второстепенные роли в киноленте исполнили Асланби Медеулов, 6-летний Шахнияз Данияр и актер Казахского национального театра драмы имени М. Ауэзова Нурлан Абилов.

В составе съемочной команды работали соавтор креативный продюсер – уральский кинокритик Турар Тулегенов, генеральный продюсер – актюбинский бизнесмен Булат Кабдыгалиев, оператор-постановщик – опытный специалист Асылхан Мельдебеков.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



В качестве главного оператора Асылхан принял участие в таких крупных проектах, как "Зере", "Бизнес по-казахски в Корее", "Отыздан асып барамын", "Почти мачо" и других. Художник по костюмам – Елена Яковлева, кастинг-директор – Айгерим Абылханова, звукорежиссер – Никита Фомин, исполнительный продюсер – Рената Миргалиева.

Предполагается, что фильм будет отправлен для участия на международные и республиканские кинофестивали.