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Культура и шоу-бизнес

Миллу Йовович заметили в трейлере нового фильма по рассказу Джорджа Мартина

Миллу Йовович заметили в трейлере нового фильма по рассказу Джорджа Мартина , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 03:40 Фото: кадр из фильма "В потерянных землях"
Кинокомпания Vertical выпустила первый трейлер фэнтезийного боевика "В потерянных землях", по одноименному рассказу Джорджа Мартина. Режиссером фильма стал Пол У. С. Андерсон, известный по работе над серией "Обитель зла", сообщает Zakon.kz.

Главные роли исполнили Милла Йовович и Дэйв Батиста, которые воплотили на экране персонажей Серую Элис и Бойса.

Сюжет картины рассказывает о знатной женщине, мечтающей стать оборотнем. Она обращается к могущественной ведьме Серой Элис, которая соглашается помочь и отправляется в пустоши на поиск магической силы. Ее проводником становится охотник Бойс, которому предстоит сражаться как с людьми, так и с демонами.

Джордж Мартин поделился, что всегда хотел написать несколько историй о Серой Элис, однако так и не закончил вторую часть. Теперь, благодаря экранизации, у него может появиться шанс вернуться к персонажу и рассказать о его дальнейших приключениях.

Ранее стало известно, что второй сезон сериала "Игра в кальмара" стал самым популярным на Netflix.

Аксинья Титова
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