Миллу Йовович заметили в трейлере нового фильма по рассказу Джорджа Мартина
Главные роли исполнили Милла Йовович и Дэйв Батиста, которые воплотили на экране персонажей Серую Элис и Бойса.
Сюжет картины рассказывает о знатной женщине, мечтающей стать оборотнем. Она обращается к могущественной ведьме Серой Элис, которая соглашается помочь и отправляется в пустоши на поиск магической силы. Ее проводником становится охотник Бойс, которому предстоит сражаться как с людьми, так и с демонами.
Джордж Мартин поделился, что всегда хотел написать несколько историй о Серой Элис, однако так и не закончил вторую часть. Теперь, благодаря экранизации, у него может появиться шанс вернуться к персонажу и рассказать о его дальнейших приключениях.
Ранее стало известно, что второй сезон сериала "Игра в кальмара" стал самым популярным на Netflix.