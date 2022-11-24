Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге
Единственное условие – машина должна быть ввезена в страну до 1 сентября 2022 года.
Как отметил депутат Гумар Дюсембаев, установление единого сбора за первичную регистрацию в целях легализации авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, позволит поставить на учет около 300 тысяч авто, а также пополнит местный бюджет налогом на транспортные средства.
Парламент Казахстана принял 24 ноября в двух чтениях поправки в Налоговый кодекс. Закон направлен на подпись главе государства.
1 сентября президент Казахстана в Послании поставил задачу предоставить право казахстанцам легализовать свои автомобили. По его словам, эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку".