Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге

Поставить иностранный автомобиль на первичный учет в Казахстане теперь можно будет за 200 тысяч тенге, а не как раньше – за миллионные суммы, сообщает Zakon.kz.

Единственное условие – машина должна быть ввезена в страну до 1 сентября 2022 года.

Как отметил депутат Гумар Дюсембаев, установление единого сбора за первичную регистрацию в целях легализации авто, ввезенных до 1 сентября 2022 года, позволит поставить на учет около 300 тысяч авто, а также пополнит местный бюджет налогом на транспортные средства.

Парламент Казахстана принял 24 ноября в двух чтениях поправки в Налоговый кодекс. Закон направлен на подпись главе государства.

1 сентября президент Казахстана в Послании поставил задачу предоставить право казахстанцам легализовать свои автомобили. По его словам, эта мера должна коснуться автомобилей, не находящихся в розыске и прошедших таможенную "очистку".















