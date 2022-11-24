Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом"

Северная Корея Фото: pixabay
Ким Ё Чжон обрушилась с критикой на правительство Юн Сук Ёля за разговоры о санкциях против Пхеньяна, сообщает Zakon.kz. Она назвала президента Южной Кореи "верным псом Вашингтона", сообщает Zakon.kz.

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон подвергла резкой критике власти Южной Кореи за то, что они назвали военные учения КНДР "провокацией", а также за призывы введения дополнительных санкций против Пхеньяна, сообщает Yonhap.

"Я удивляюсь, почему южнокорейский народ до сих пор остается пассивным зрителем подобных действий "правительства" Юн Сук Ёля и других идиотов, которые продолжают создавать опасную ситуацию".Ким Ё Чжон

Она предупредила, что санкции и давление "добавят топлива" в конфликт, и это отразится на Сеуле и Вашингтоне.

"Если они думают, что смогут выйти из нынешней опасной ситуации с помощью "санкций", то они, должно быть, действительно идиоты, поскольку не знают, как жить в мире и комфорте". Ким Ё Чжон

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Сеула заявило, что рассматривает возможность введения независимых санкций в ответ на провокации КНДР, которые включают в себя запуск межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь всего материка США.

Читайте также

Сербия и Косово достигли соглашения по автомобильным номерам

Пашинян отказался подписать декларацию по итогам саммита ОДКБ

Ситуация в Украине: все АЭС в стране отключены от энергосистемы

Данияр Кунафин
Северная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Забор, улица, Бесагаш, Алматинская область, перекрытие, владелец
В селе под Алматы у улицы нашелся владелец, перегородивший жителям доступ к домам
валюта, обменные пункты
Курсы валют на 23 ноября в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления