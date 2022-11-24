Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи "идиотом"

Ким Ё Чжон обрушилась с критикой на правительство Юн Сук Ёля за разговоры о санкциях против Пхеньяна, сообщает Zakon.kz. Она назвала президента Южной Кореи "верным псом Вашингтона", сообщает Zakon.kz.

Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон подвергла резкой критике власти Южной Кореи за то, что они назвали военные учения КНДР "провокацией", а также за призывы введения дополнительных санкций против Пхеньяна, сообщает Yonhap.



"Я удивляюсь, почему южнокорейский народ до сих пор остается пассивным зрителем подобных действий "правительства" Юн Сук Ёля и других идиотов, которые продолжают создавать опасную ситуацию". Ким Ё Чжон

Она предупредила, что санкции и давление "добавят топлива" в конфликт, и это отразится на Сеуле и Вашингтоне.



"Если они думают, что смогут выйти из нынешней опасной ситуации с помощью "санкций", то они, должно быть, действительно идиоты, поскольку не знают, как жить в мире и комфорте". Ким Ё Чжон

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Сеула заявило, что рассматривает возможность введения независимых санкций в ответ на провокации КНДР, которые включают в себя запуск межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь всего материка США.