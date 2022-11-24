Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ботсад и спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями построят в ЗКО

Ботсад и спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями построят в ЗКО Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Группа компаний Freedom и акимат Западно-Казахстанской области в рамках национальной программы "Сильные регионы – драйвер развития страны" заключили меморандум по финансированию проектов строительства ботанического сада и спортивного комплекса для лиц с инвалидностью в Уральске.

Компания профинансирует два проекта на общую сумму в 1,9 млрд тенге.

"Эти проекты, несомненно, необходимы региону. Они станут важной составляющей как в экономическом плане, так и в социальном развитии области. Компания Freedom Holding Corp поддержала наше предложение и начнет строительство уже в следующем году. Благодаря таким инвестпроектам будет улучшаться экологическая ситуация, увеличиваться объем зеленых насаждений, развиваться спортивная инфраструктура для лиц с инвалидностью", – отметил аким Гали Искалиев.


Ботсад и спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями построят в ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Проект Ботанического сада включает в себя рекреационную зону, пруд с водными растениями, аллеи, вдоль которых высадят яблони и сирень, зоны хвойных деревьев, беседку и композиции в восточном стиле, будет построена теплица и ресторан национальной кухни. Сад разобьют на площади размером в 13 га в живописном и экологически чистом районе Уральска на пересечении ул. Шолохова и Есенжанова.

Инициатор проекта – Кайрат Каримов – садовод-сортоиспытатель, руководитель Международного экспериментального коллекционного сада-питомника памяти С.И. Исаева. В данный момент уже выделен земельный участок, начаты работы по ограждению территории, вспашке земли и посадке материала для будущего сада.


Ботсад и спорткомплекс для людей с ограниченными возможностями построят в ЗКО

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Современный спортивный комплекс будет оборудован всем необходимым для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, борьбой и другими видами спорта. Кроме того, в здании предусмотрен медицинский кабинет, лифты, душевые и другие удобства. Новый комплекс будет расположен в самом центре города по адресу: ул. Т. Масина, д. 65/1. Спорткомплекс будет передан одной из спортивных школ Управления физической культуры и спорта ЗКО с правом сдачи в коммерческую аренду в определенное время для покрытия операционных расходов.

Напомним, что в настоящее время в области около 24 тыс. лиц с инвалидностью, из них передвигается в инвалидных колясках 891 взрослый человек и 2866 детей с ограниченными возможностями.

"Как представители крупного бизнеса чувствуем социальную ответственность перед народом, поэтому поддерживаем такие нужные проекты. Радует тот факт, что проекты были тщательно проработаны и нашли отклик у местных предпринимателей", – сказал главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

Реализация проектов запланирована на 2023-2024 годы.

Читайте также

На западе Казахстана отметили лучших представителей бизнеса

В Алматы проходит международная конференция EdCrunch Reload 2022

В экономике Акмолинской области увеличился рост инвестиций

Анастасия Московчук
Искалиев Гали Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Забор, улица, Бесагаш, Алматинская область, перекрытие, владелец
В селе под Алматы у улицы нашелся владелец, перегородивший жителям доступ к домам
валюта, обменные пункты
Курсы валют на 23 ноября в обменниках Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления