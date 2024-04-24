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Общественный фонд "Қазақстан халқына" построит 114 домов для пострадавших от паводков в ЗКО

Общественный фонд &quot;Қазақстан халқына&quot; построит 114 домов для пострадавших от паводков в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 11:50 Фото: freepik
Общественный фонд "Қазақстан халқына" и акимат Западно-Казахстанской области подписали меморандум о строительстве жилых домов для граждан, пострадавших от паводков в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
В рамках реализумого меморандума в Западно-Казахстанской области за счет финансовых ресурсов фонда будет построено 114 жилых домов по типовому проекту, предложенному местными исполнительными органами.

Дома будут построены в следующих населенных пунктах:
1. село Жымпиты – 49 домов;
2. село Бұлдырты – 25 домов;
3. село Уленты – 38 домов;
4. село Жетикол – 1 дом;
5. село Жанаконыс – 1 дом.

Эти дома пострадавших от паводков в данных населенных пунктах по итогам объективного обследования не подлежат ремонту и непригодны для восстановления.

Акимат Западно-Казахстанской области определил и выделил земельные участки под строительство новых домов в зонах, не подверженных подтоплению, а также обеспечит подведение необходимой инженерной инфраструктуры. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ будут осуществлены акиматом области совместно с местными общественными активистами.
"Наша земля, наш народ столкнулись со стихийным бедствием, последствия которого, конечно, очень печальны. Но мы надеемся, что нам совместными усилиями удастся в короткие сроки отстроить новые дома и помочь тем, кто оказался в беде. Фонд направит на это 10 млрд тенге по решению Попечительского совета, а также дополнительно те средства, которые направляют неравнодушные казахстанцы и представители бизнеса", – отметила заместитель председателя ОФ "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева.
Напомним, ранее Попечительский совет Фонда утвердил решение о выделении 10 млрд тенге на строительство домов в сельской местности. За счет средств Фонда и собранных денег можно построить около 500 домов.
"Глава государства поручил обеспечить жильем пострадавших от паводка жителей. В этой связи Фонд "Қазақстан халқына" оказывает помощь. В Сырымском районе ЗКО будут построены жилые дома. Пострадавшие жители не останутся без жилья, со стороны государства будет оказана максимальная помощь", – отметил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.
В ближайшее время будут определены села и территория для строительства в Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях, а также подписаны соответствующие меморандумы.
Отметим, все денежные средства, поступившие в адрес фонда в период с 1 по 30 апреля, будут направлены на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и строительство жилья в сельской местности. Фонд разместит подробный отчет с указанием доноров и размеров перечисленных сумм на своем официальном сайте.
На сегодняшний день на счета Фонда уже поступили благотворительные взносы на сумму 2,9 млрд тенге. Фонд надеется, что до конца апреля увеличится количество домов, которые будут построены за счет благотворительных средств.

Фонд просит использовать для пожертвований только счета и реквизиты, указанные на официальном сайте Фонда. Для физических лиц переводы доступны в мобильных приложениях банков в разделе "Благотворительность".

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