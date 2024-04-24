Общественный фонд "Қазақстан халқына" построит 114 домов для пострадавших от паводков в ЗКО

В рамках реализумого меморандума в Западно-Казахстанской области за счет финансовых ресурсов фонда будет построено 114 жилых домов по типовому проекту, предложенному местными исполнительными органами.





Дома будут построены в следующих населенных пунктах:

1. село Жымпиты – 49 домов;

2. село Бұлдырты – 25 домов;

3. село Уленты – 38 домов;

4. село Жетикол – 1 дом;

5. село Жанаконыс – 1 дом.





Эти дома пострадавших от паводков в данных населенных пунктах по итогам объективного обследования не подлежат ремонту и непригодны для восстановления.





Акимат Западно-Казахстанской области определил и выделил земельные участки под строительство новых домов в зонах, не подверженных подтоплению, а также обеспечит подведение необходимой инженерной инфраструктуры. Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых строительных работ будут осуществлены акиматом области совместно с местными общественными активистами.