Умер последний актер фильма "Унесенные ветром"

Микки Кун исполнял роль Бо Уилкса, сына Эшли и Мелани Уилкс, сообщает Zakon.kz.

Микки Кун, последний из оставшихся в живых актеров фильма 1939 года "Унесенные ветром", скончался 20 ноября в возрасте 90 лет в хосписе в Неаполе, штат Флорида. Его жена подтвердила его кончину Variety.

Микки Кун исполнял роль Бо Уилкса, сына Эшли и Мелани Уилкс, которых в классическом фильме сыграли Лесли Ховард и Оливия де Хэвилленд соответственно. Кун был последним членом актерского состава фильма, оставшимся в живых.

Теодор Мэтью Майкл Кун-младший родился в Уокегане, штат Иллинойс, 21 сентября 1932 года.





Первую роль – приемного ребенка в фильме Джанет Гейнор "Перемена сердца" – он сыграл в возрасте двух лет. Фильм вышел на экраны вскоре после переезда его семьи в Лос-Анджелес. В последние годы жизни Кун часто посещал конвенции и кинофестивали, чтобы встретиться и поприветствовать поклонников "Унесенных ветром". У Микки остались жена и двое детей.

Джеральда О'Хара в фильме изобразил Томас Митчелл ("Горбун из Нотр-Дама", "Мистер Смит едет в Вашингтон", "Замечательная жизнь", "Хай Полдень"). Он считается одним из лучших характерных актеров в стране. В 1940 году актер получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за исполнение роли Дока Буна в фильме Джона Форда "Дилижанс". Он скончался в 1962 году.

В фильме "Унесенные ветром" Эллен сыграла Барбара О'Нил. Она родилась в 1910 году и с тех пор работала в ряде успешных фильмов, но "Унесенные ветром" стали ее самым известным проектом. Кроме того, она была претендентом на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана. Она играла в театре, а затем переключилась на работу в кино, снявшись в таких фильмах, как "Люби честь и веди себя хорошо" (1938), "Солнце никогда не заходит" (1939) и "Я – закон" (1938). Барбара скончалась в 1980 году в возрасте 70 лет.

Роль дочери супругов, Скарлетт, сыграла Вивьен Ли. Вивьен Ли снималась в таких фильмах, как "Глубокое синее море", "Огонь над Англией", "Джентльменское соглашение", "Римская весна миссис Стоун" и других. Она родилась в Индии, так как ее родители служили здесь короне, но во время Первой мировой войны они вернулись в Англию, и она провела там значительное время. Актриса скончалась в 1967 году.