В ЗКО областной суд отказал братьям-скотокрадам в досрочном освобождении

Суд ЗКО изменил решение суда Уральска о замене наказания на более мягкое двум братьям Ешовым, осужденным за скотокрадство, оставив решение суда первой инстанции без изменений. Потерпевшие по делу сельчане выступили против того, чтобы братья вышли на свободу раньше срока.

Сегодня, 24 ноября, в областном суде ЗКО рассматривалась жалоба адвоката Адата Мукангалиева, который представляет интересы некоторых потерпевших. Как выяснилось в суде, ранее Уральский городской суд удовлетворил ходатайство двух братьев Ешовых о замене им наказания на более мягкое. С этим решением не согласны потерпевшие.



"Решением Уральского городского суда удовлетворено ходатайство осужденного Болатбека Ешова о замене наказания более легким наказанием. Это судебное решение незаконно и безосновательно, мы не согласны с ним. Осужденный Ешов так и не признал свою вину ни по одному эпизоду по этому делу, не раскаялся в содеянном и не попросил прощения у потерпевших. Когда потерпевшие узнали, что всю их преступную группу освобождают, они забеспокоились, что скотокрады выйдут на свободу и продолжат совершать преступления". Адат Мукангалиев

Также он добавил, что потерпевших не уведомили заранее о времени и месте рассмотрения ходатайства.

Фермер по фамилии Усенов в зале суда показал, что никакой информации о том, что будет суд о замене наказания братьям Ешовым, он не получал.

"Мы узнали об этом позже. Я против, чтобы они вышли на свободу. Потому что, честно говоря, хоть ущерб и был возмещен по решению суда, лично я им не удовлетворен. По моим подсчетам они не перекрыли мои убытки", – сказал Усенов.





Фото: Zakon.kz



Фермер Медет Гумаров также отметил, что его не предупредили о замене наказания братьям Ешовым. По словам фермера, родственники подсудимых во время возмещения ущерба у нотариуса требовали, чтобы потерпевшие отказались от претензий к братьям Ешовым.

"Они требовали, чтобы мы написали "не имею претензий". Я изменил этот пункт. Я против того, чтобы они выходили, я буду дальше судиться, потому что никто не учитывает потерянной выгоды", – сказал Гумаров.

Сам Болатбек Ешов сказал, что ущерб был возмещен всем потерпевшим, кто обратился с иском в гражданский суд.

"Мы не отказываемся от возмещения ущерба, кто обратился в гражданском порядке – мы всем возместили ущерб", – сказал Болатбек Ешов.





Фото: Zakon.kz



В конце судебного заседания судья областного суда Махамбет Бактыгулов зачитал постановление, согласно которому ходатайство Болатбека Ешова о замене наказания на более мягкое оставлено без удовлетворения, а решение Уральского городского суда признано утратившим силу.

Суть дела

В июле 2021 года приговором суда Акжаикского района Западно-Казахстанской области пять человек, четверо из которых родные братья, были осуждены за скотокрадство. Самый большой срок в семь лет получил 44-летний Берикболат Ешов. Суд признал его виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК "Кража" и "Хранение оружия". По тем же статьям были осуждены 25-летний Болатбек и 39-летний Болат Ешовы. Их суд приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы. 34-летнего Баубека Ешова суд приговорил к шести годам лишения свободы. Еще один их родственник – 39-летний Нурхат Елеусизов был приговорен судом к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Как следует из суда первой инстанции, на протяжении шести лет четверо братьев Ешовых совершали кражи скота и держали в страхе всех жителей района. Согласно материалам дела подсудимые занимались похищением скота на фермерских хозяйствах и во дворах своих сельчан. Во время расследования полиция обнаружила в их загоне 600 лошадей. Животные были опознаны своими хозяевами, они же в качестве свидетелей подтвердили обвинения в суде.

Тогда суд признал подсудимых виновными в 39 эпизодах кражи – это 175 лошадей и 43 голов крупного рогатого скота. Официальный ущерб составил 76 млн тенге, число пострадавших – 48 человек.

Во время судебного разбирательства фермеры на условиях анонимности рассказали: о том, скотокрадством в Акжайыкском районе ЗКО занимаются именно они, знали все, но молчали.

"Люди молчали, потому что боялись. Братья вели себя максимально открыто: скот воровали средь бела дня, пастухов запугивали", – рассказали во время процесса сельчане.