В ЗКО областной суд отказал братьям-скотокрадам в досрочном освобождении
Сегодня, 24 ноября, в областном суде ЗКО рассматривалась жалоба адвоката Адата Мукангалиева, который представляет интересы некоторых потерпевших. Как выяснилось в суде, ранее Уральский городской суд удовлетворил ходатайство двух братьев Ешовых о замене им наказания на более мягкое. С этим решением не согласны потерпевшие.
"Решением Уральского городского суда удовлетворено ходатайство осужденного Болатбека Ешова о замене наказания более легким наказанием. Это судебное решение незаконно и безосновательно, мы не согласны с ним. Осужденный Ешов так и не признал свою вину ни по одному эпизоду по этому делу, не раскаялся в содеянном и не попросил прощения у потерпевших. Когда потерпевшие узнали, что всю их преступную группу освобождают, они забеспокоились, что скотокрады выйдут на свободу и продолжат совершать преступления".Адат Мукангалиев
Также он добавил, что потерпевших не уведомили заранее о времени и месте рассмотрения ходатайства.
Фермер по фамилии Усенов в зале суда показал, что никакой информации о том, что будет суд о замене наказания братьям Ешовым, он не получал.
"Мы узнали об этом позже. Я против, чтобы они вышли на свободу. Потому что, честно говоря, хоть ущерб и был возмещен по решению суда, лично я им не удовлетворен. По моим подсчетам они не перекрыли мои убытки", – сказал Усенов.
Фото: Zakon.kz
Фермер Медет Гумаров также отметил, что его не предупредили о замене наказания братьям Ешовым. По словам фермера, родственники подсудимых во время возмещения ущерба у нотариуса требовали, чтобы потерпевшие отказались от претензий к братьям Ешовым.
"Они требовали, чтобы мы написали "не имею претензий". Я изменил этот пункт. Я против того, чтобы они выходили, я буду дальше судиться, потому что никто не учитывает потерянной выгоды", – сказал Гумаров.
Сам Болатбек Ешов сказал, что ущерб был возмещен всем потерпевшим, кто обратился с иском в гражданский суд.
"Мы не отказываемся от возмещения ущерба, кто обратился в гражданском порядке – мы всем возместили ущерб", – сказал Болатбек Ешов.
Фото: Zakon.kz
В конце судебного заседания судья областного суда Махамбет Бактыгулов зачитал постановление, согласно которому ходатайство Болатбека Ешова о замене наказания на более мягкое оставлено без удовлетворения, а решение Уральского городского суда признано утратившим силу.
Суть дела
В июле 2021 года приговором суда Акжаикского района Западно-Казахстанской области пять человек, четверо из которых родные братья, были осуждены за скотокрадство. Самый большой срок в семь лет получил 44-летний Берикболат Ешов. Суд признал его виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса РК "Кража" и "Хранение оружия". По тем же статьям были осуждены 25-летний Болатбек и 39-летний Болат Ешовы. Их суд приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы. 34-летнего Баубека Ешова суд приговорил к шести годам лишения свободы. Еще один их родственник – 39-летний Нурхат Елеусизов был приговорен судом к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.
Как следует из суда первой инстанции, на протяжении шести лет четверо братьев Ешовых совершали кражи скота и держали в страхе всех жителей района. Согласно материалам дела подсудимые занимались похищением скота на фермерских хозяйствах и во дворах своих сельчан. Во время расследования полиция обнаружила в их загоне 600 лошадей. Животные были опознаны своими хозяевами, они же в качестве свидетелей подтвердили обвинения в суде.
Тогда суд признал подсудимых виновными в 39 эпизодах кражи – это 175 лошадей и 43 голов крупного рогатого скота. Официальный ущерб составил 76 млн тенге, число пострадавших – 48 человек.
Во время судебного разбирательства фермеры на условиях анонимности рассказали: о том, скотокрадством в Акжайыкском районе ЗКО занимаются именно они, знали все, но молчали.
"Люди молчали, потому что боялись. Братья вели себя максимально открыто: скот воровали средь бела дня, пастухов запугивали", – рассказали во время процесса сельчане.