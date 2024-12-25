Вайнеру Туребаеву отказали в досрочном освобождении

В Турксибском районном суде Алматы 25 декабря рассмотрели ходатайство Мейржана Туребаева о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы суда Алматы, Туребаев осужден приговором Алмалинского районного суда 23 июня 2023 года по статье 217 части 3 пункту 2) УК ("Создание и руководство финансовой пирамидой") к 5 годам лишения свободы.

Общая сумма гражданского иска – 814 120 806 тенге, судебные издержки в виде госпошлины – 8 060 602 тенге. Приговор вступил в законную силу 1 февраля 2024 года.

"В ходе судебного заседания суд также установил, что осужденным не возмещен ущерб, который является одним из основных критериев для удовлетворения ходатайства о замене наказания на более мягкое. В силу части 1 статьи 73 УК лицу, отбывающему лишение свободы за преступления небольшой, средней тяжести или тяжкие преступления, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, либо отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания", – пояснили в суде.

С учетом всех обстоятельств после тщательного исследования материалов личного дела Туребаева суд отказал ему в удовлетворении ходатайства.

Постановление не вступило в законную силу.

23 июня 2023 года Алмалинский районный суд вынес приговор вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову. Всего по делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital проходили 12 подсудимых. Вайнеры получили по пять лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Остальным фигурантам дали от 8 до 14 лет лишения свободы.

В общей сложности финпирамида, в которой был задействован блогер, собрала более 2 млрд тенге от 160 вкладчиков.