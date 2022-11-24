Токаева продолжают поздравлять с переизбранием президентом Казахстана

В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю переизбрания президентом Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды 24 ноября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пожелал успехов Касым-Жомарту Токаеву в выполнении стоящих перед ним важных задач, а народу Казахстана – мира, свободы и процветания.



В свою очередь, президент Италии Серджио Маттарелла, отметил, что Италия с интересом наблюдает за развитием амбициозных реформ, направленных на укрепление верховенства права и модернизацию страны.

В своем поздравлении президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность в том, что оказанное Касым-Жомарту Токаеву большое доверие даст мощный импульс продолжению курса страны на прогресс и процветание.



Кроме того, президент Чехии Милош Земан в своей поздравительной телеграмме подчеркнул, что выборы подтвердили прочное положение Касым-Жомарта Токаева во главе государства и продемонстрировали его высокий уровень доверия граждан.



Свои поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева также направили президент Объединенных Арабских Эмиратов, президент Армении, президент Молдовы, президент Монголии и другие.



20 ноября 2022 года в Казахстане прошли внеочередные выборы президента. Согласно данным ЦИК, воспользовались правом голоса 8,3 млн казахстанцев.

22 ноября председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги: Касым-Жомарт Токаев победил на выборах.