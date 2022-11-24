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В Алматы суд наказал комика за оскорбительные высказывания о женщинах

суд Фото: скриншот видео
Стендапера Анди Топалидиса осудили в Алматы за оскорбительные высказывания в отношении женщин, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель пресс-службы Алматинского городского суда Абай Жарылкасын, материалы данного дела рассмотрены в специализированном суде по административно-правовым нарушениям.

"Материал поступил по ч. 1 ст. 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Комик признан виновным. Ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", – говорится в сообщении.

Кроме того, комик принес публичные извинения.


Ранее в социальных сетях распространилось видео с участием Анди Топалидиса. Пользователи Сети возмутились высказываниями стендапера. После чего ситуацией заинтересовались в полиции.

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Елена Беляева
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