В Алматы суд наказал комика за оскорбительные высказывания о женщинах

Стендапера Анди Топалидиса осудили в Алматы за оскорбительные высказывания в отношении женщин, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель пресс-службы Алматинского городского суда Абай Жарылкасын, материалы данного дела рассмотрены в специализированном суде по административно-правовым нарушениям.

"Материал поступил по ч. 1 ст. 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Комик признан виновным. Ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", – говорится в сообщении.

Кроме того, комик принес публичные извинения.





Ранее в социальных сетях распространилось видео с участием Анди Топалидиса. Пользователи Сети возмутились высказываниями стендапера. После чего ситуацией заинтересовались в полиции.