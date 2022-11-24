В Казнете обсуждают скандальное выступление стендапера

В социальных сетях распространяется видео с участием стендапера Анди Топалидиса. На кадрах комик высказывается оскорбительно в отношении женщин, сообщает Zakon.kz.

Пользователи Сети возмущены данным видео.

Что за днище? Почему у него микрофон не забрали?

Видимо чел не знает, что в РК статья об оскорблении входит в уголовный кодекс. А за то что это публичное выступление – наказание идет в двойном размере.

Позорник.

В полиции Алматы заинтересовались выступлением стендапера.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будут установлены обстоятельства дела и принято решение в соответствии с законодательством РК". Пресс-служба ДП Алматы





Как отметили в полиции, его действиям будет дана правовая оценка.

Видео содержит ненормативную лексику!

Ранее у пользователей Казнета вызвал возмущение пикапер Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли. Он анонсировал выездной тренинг под названием "Кто найдет самую горячую казашку?". На нем российский пикапер собирался учить мужчин "соблазнять казашек". В итоге ему запретили въезд в Казахстан на год.



