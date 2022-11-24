Димаш показал, что не растерял бойцовских навыков

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал пост, где показал поклонникам, что он находится в отличной физической форме и все еще помнит уроки тхэквондо, сообщает Zakon.kz.

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