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Димаш показал, что не растерял бойцовских навыков

певец Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram опубликовал пост, где показал поклонникам, что он находится в отличной физической форме и все еще помнит уроки тхэквондо, сообщает Zakon.kz.

На кадрах черно-белого видео певец активно занимается с тренером.


"Честно говоря, давно не занимался тхэквондо, но думаю, что скоро вернусь в форму", – подписал видео Димаш Кудайберген.



9 ноября Димаш Кудайберген вошел в список самых влиятельных мусульман мира.

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