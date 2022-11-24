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Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ в Катаре

футболист Фото: Instagram/cristiano
Криштиану Роналду отличился на третьем матче игрового дня чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Португалии и Ганы, сообщает Zakon.kz.

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Лидер португальской сборной заработал одиннадцатиметровой и сам забил с него, выведя свою команду вперед в матче с Ганой. Счет 1:0.

Таким образом, Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на 5 чемпионатах мира.

Отметим, что английский клуб "Манчестер Юнайтед" 22 ноября расторг контракт с Роналду.

Роналду перешел в МЮ из итальянского "Ювентуса" летом 2021 года. До этого, с 2003 по 2009 год, он также выступал за "Манчестер Юнайтед".

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Людмила Мельник
Роналду Криштиану Уругвай
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