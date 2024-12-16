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Кому может навредить кофе, рассказала врач

Кому может навредить кофе, рассказала врач , фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 00:06 Фото: pixabay
Российский эндокринолог и диетолог Оксана Михалева предупредила об опасности чрезмерного употребления кофе для некоторых категорий людей, сообщает Zakon.kz.

В интервью для "Известий" она рассказала, кому стоит полностью отказаться от этого напитка или свести его употребление к минимуму.

По словам специалиста, злоупотребление кофе может привести к развитию остеопороза, особенно у людей старше 50 лет. Детям до 12 лет кофе противопоказан, а подросткам не рекомендуется употреблять более одной чашки в день. Взрослым, как отметила Михалева, безопасно выпивать не более двух-трех чашек в сутки.

Кроме того, врач подчеркнула, что кофе следует ограничить людям с аритмией или высоким кровяным давлением. Если давление находится под контролем, допускается употребление некрепкого кофе, но перед этим обязательно следует проконсультироваться с врачом.

Беременным и кормящим женщинам Михалева также советует отказаться от кофе. Кофеин может учащать сердцебиение и негативно влиять на развитие плода. Также он ухудшает усвоение железа в организме матери, что может отразиться на здоровье ребенка во время грудного вскармливания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что ученые Центра неврологии и клеточной биологии в Португалии назвали кофе напитком, способным замедлить процессы старения. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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