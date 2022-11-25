Водитель погиб при жестком столкновении двух автобусов в Караганде

В Караганде 25 ноября утром на мосту столкнулись два автобуса, сообщает Zakon.kz.

"В результате ДТП водитель автобуса № 41 скончался на месте, около 15 человек из числа пассажиров и водитель маршрута № 146 доставлены в медицинское учреждение. В момент происшествия автобус № 41 был пустой", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.





По данному факту зарегистрировано уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники ДЧС.

Столкновение двух автобусов произошло в Алматы 8 ноября на пересечении ул. Толе би и пр. Абылай хана. Погиб пешеход.



