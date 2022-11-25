Изменились правила постановки в очередь для получения места в детсаду

Приказом министра просвещения от 18 ноября 2022 года внесены изменения и дополнения в правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что государственная услуга по постановке на очередь оказывается по принципу "одного заявления" в совокупности с госуслугой "Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния".

То есть при рождения ребенка сразу оформляется очередь на получение места в детском саду.

Внесено дополнение, согласно которому заявители:

получают от услугодателя в доступной форме полную и достоверную информацию о порядке предоставления государственной услуги;

получают госуслугу в бумажной или электронной форме;

участвуют в публичных обсуждениях проектов подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;

обращаются в суд с иском о защите нарушенных прав, законных интересов в сфере оказания государственных услуг;

используют электронные документы в отношении себя и несовершеннолетних членов семьи из сервиса цифровых документов.





Подчеркивается, что при оказании госуслуг (постановки в очередь) не допускается истребование от заявителей лишних документов.

Общая очередь для зачисления в дошкольные организации формируется по принадлежности к населенному пункту (город, село, поселок) по году рождения детей для каждого года рождения отдельно.

Очередь в специальные ясли-сады, специальные детские сады) и специальные группы в дошкольных организациях для детей с нарушениями зрения, слуха, тяжелыми нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития, специальные дошкольные организации и специальные группы в дошкольных организациях, совмещающие все категории детей с нарушениями, формируется внутри населенного пункта по году рождения детей, для каждого года рождения отдельно.

Внутри очереди по годам рождения очередь разделяется по видам нарушений, имеющихся у детей.

Очередь в санаторные дошкольные организации формируется внутри населенного пункта по году рождения детей для каждого года рождения отдельно по видам реабилитации/профилактики.





Указывается, что для подачи заявления и нахождения в очереди возраст ребенка не должен превышать 6 лет на 1 сентября текущего календарного года (кроме детей с особыми образовательными потребностями, имеющими соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии).

Приказ вводится в действие с 5 декабря 2022 года.