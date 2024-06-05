Как поставить ребенка на очередь в детсад: обновленные правила

Приказом министра просвещения от 31 мая 2024 года внесены изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила определяют порядок приема постановки на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации, прием документов и зачисление детей в дошкольные организации с государственным образовательным заказом независимо от видов, формы собственности и ведомственной подчиненности.

Постановка на очередь детей дошкольного возраста для направления в дошкольные организации осуществляется в виде государственной услуги, которая оказывается управлениями и отделами образования.

Для получения госуслуги по постановке на очередь родитель или законный представитель ребенка направляет заявление и документы через веб-портал "электронного правительства" или объекты информатизации.

Для постановки на очередь в детсад нужны следующие документы:

заявление в форме электронного документа;

электронная копия справки, выданная с места работы военнослужащего или сотрудника специальных государственных органов, правоохранительных органов, правоохранительных органов, фельдъегерской службы заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (действительна в течение месяца со дня выдачи);

справка с места работы педагога, медицинского работника, заверенная подписью руководителя организации и печатью (действительна в течение месяца со дня выдачи);

электронная копия заключения психолого-медико-педагогической консультации для детей с ограниченными возможностями (при наличии);

электронная копия документа врача-фтизиатра при постановке на очередь в санаторные ДО.

Может также понадобиться карта профилактических прививок формы № 065/у.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о свидетельстве о рождении ребенка, сведения, подтверждающие первоочередное получения направления в ДО услугодатели получают из соответствующих государственных информационных систем.



Для нерезидентов

Заявление в форме электронного документа;

электронная копия свидетельства о рождении ребенка;

электронная копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя (одного из родителей или законного представителя);

электронная копия заключения психолого-медико-педагогической консультации для детей с ограниченными возможностями (при наличии);

электронная копия документа врача-фтизиатра (при постановке на очередь в санаторные ДО)При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель готовит мотивированный отказ в приеме документов.

Заявления родителей и представителей ребенка, подтверждение документов на получение вне очереди места в детсады, обрабатываются услугодателем в течение одного рабочего дня.

Заявление и подтверждение документов на получение места в детской организации в первоочередном порядке путем интеграции с государственными информационными системами, обрабатываются автоматически на момент их подачи.

Заявления, поданные на общих основаниях, обрабатываются автоматически на момент подачи.

После получения подтверждения в автоматизированной системе услугодателя Единая база обрабатывает заявление по постановке на очередь в детские организации и уведомляет заявителя об оказании государственной услуги по постановке на очередь с указанием даты и времени, номера очередности.

Указывается, что государственная услуга по постановке на очередь оказывается проактивным способом, в том числе без заявления родителя по инициативе управления или отдела образования через информационные системы ведомства и государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на веб-портале "электронного правительства" egov.kz и включает в себя:

отправку автоматических уведомлений услугополучателю с запросом на оказание государственной услуги по постановке на очередь;

получение согласия услугополучателя на оказание проактивной услуги, а также иных необходимых сведений от родителей, в том числе ограниченного доступа посредством абонентского устройства сотовой связи услугополучателя.

По выбору родителей госуслуга по постановке на очередь оказывается по принципу "одного заявления" в совокупности с государственной услугой "Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния".

Единая база автоматически формирует очередь в порядке подачи заявлений постановки на очередь для зачисления в детские организации относительно друг друга с учетом даты и времени (с точностью до миллисекунд), года рождения ребенка, языка обучения.

Заявления родителей, которым места в детских садах предоставляются вне очереди, располагаются перед заявлениями тех, кому места в предоставляются в первоочередном порядке.

Заявления родителей, которым места в детсадах предоставляются в первоочередном порядке, распределяются в соотношении "один к трем" к заявлениям, поданным на общих основаниях.

Очередь в специальные детские организации (специальные ясли-сады, специальные детские сады) и специальные группы для детей с нарушениями зрения, слуха, тяжелыми нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития формируется по году рождения детей для каждого года рождения отдельно согласно рекомендации психолого-медико-педагогической консультации.

Очередь в санаторные ясли-сады формируется по году рождения детей для каждого года рождения отдельно, по видам реабилитации/профилактики согласно заключению отборочной комиссии.

Для подачи заявления постановки на очередь в детскую организацию учитывается возраст ребенка, не превышающий 6-ти лет до конца текущего календарного года (кроме детей с ограниченными возможностями согласно соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации).

Ребенок при достижении 6-ти лет исключается из очереди (кроме детей с ограниченными возможностями согласно соответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации).

Для выбора другой детской организации родитель расторгает электронный договор и подает заявление на постановку в очередь для получения направления в детсад.

Очередь в детские организации обновляется при:

поступлении заявлений от родителей или законных представителей, которым места предоставляется вне очереди;

поступлении заявлений от тех, кому места предоставляются в первоочередном порядке; детей, законные представители которых являются инвалидами; детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот; детей из многодетных семей; детей с ограниченными возможностями; детей из семей, имеющих ребенка-инвалида для первоочередного получения места в детской организации;

изменении льготного статуса заявления;

исключении заявления из очереди в результате снятия заявления;

изменении детской организации;

выдаче направления;

помещении заявления в архив;

отсутствии заинтересованности услугополучателя в получении места в детсаду.

В управлении или отделе образования проверяют и подтверждают достоверность документов заявителя дважды – при регистрации заявления на постановку на очередь и после получения направления на зачисление в ДО, отправляет сводные запросы в уполномоченный орган. При не подтверждении выдает уведомление с отказом в предоставлении государственной услуги.

Родитель или законный представитель ребенка:

подает заявление на постановку на очередь с выбором от 1 до 4-х детсадов с указанием языка обучения;

при постановке на очередь указывает возраст ребенка, планируемого для более позднего зачисления в ДО;

ежегодно подтверждает заинтересованность в очереди в детской организации;

снимает заявление из очереди;

в период нахождения в очереди меняет или добавляет детский сад;

просматривает номер очередности в детском саду;

получает уведомление о свободном месте в организации;

выражает согласие на получение или отказ от свободного места в детском саду;

получает направление на зачисление в детский сад;

подает заявление на прием документов и зачисление ребенка в ДО;

подписывает электронный договор.

Один раз в год им направляется уведомление о подтверждении заинтересованности в очереди в детской организации. Единая база проактивным способом направляет уведомление для заявителей, состоящих в очереди в детскую организацию, для подтверждения заинтересованности по истечении 11 месяцев со дня подачи заявления.

При неполучении ответа от услугополучателя уведомление направляется повторно через месяц. При отсутствии ответа на повторное уведомление или отрицательного ответа от услугополучателя очередь в детскую организацию направляется в архив.

Согласно правилам Единая база проактивным способом направляет заявителю, состоящему первым в очереди, уведомление о свободном месте в детском саду. Услугополучатель в течение двух календарных дней подтверждает получение направления в детскую организацию или отказывается от свободного места.

При отказе от свободного места очередь перемещается в архив. При отсутствии ответа от услугополучателя очередь приостанавливается сроком на 10 рабочих дней, по истечении которых Единая база повторно направляет уведомление для подтверждения заинтересованности.

При получении положительного ответа от заявителя на повторное уведомление очередь в детсад восстанавливается по дате и времени постановки. При отсутствии ответа на повторное уведомление или отрицательного ответа от услугополучателя очередь перемещается в архив.

Единая база, функционирующая круглосуточно и осуществляющая непрерывный процесс распределения свободных мест среди услугополучателей, по мере появления новых свободных мест:

регистрирует (или отказывает в регистрации) заявление на постановку на очередь, помещает заявление в архив, рассматривает отказы услугодателя в зачислении по выданным направлениям;

в конце учебного года принимает информацию от ДО о свободных местах с учетом выпуска детей из детсада, перевода детей из одной возрастной группы в другую и комплектования возрастных групп;

3при появлении свободных мест в детской организации, в том числе временного пребывания Единая база проактивным способом направляет уведомление для первых услугополучателей, стоящих в очереди, при неполучении ответа от услугополучателя уведомление направляется повторно в течение вторых суток; при отсутствии ответа на повторное уведомление или отрицательного ответа от услугополучателя уведомление направляется следующему услугополучателю;

исключает из очереди заявление при достижении ребенком возраста 6-ти лет (кроме детей с ограниченными возможностями, имеющих заключение психолого-медико-педагогической консультации, а также детей, которым до конца текущего года еще не исполнилось полных 6 лет) и помещает его в архив по причине достижения максимально допустимого возраста;

направляет уведомление о проведении проверки достоверности документов (в произвольной форме) заявителя для получения места в ДО вне очереди и по первоочередному порядку при постановке на очередь и зачислении в детсад;

пропускает очередь заявителя, указавщего возраст ребенка планируемого для более позднего зачисления в детсад.

В свою очередь детские организации:

в конце учебного года формируют электронный бюллетень свободных мест, в том числе временного пребывания, с учетом выпуска воспитанников, прошедших программу предшкольной подготовки, перевода детей из одной возрастной группы в другую и комплектования возрастных групп;

сохраняют место за временно выбывшим воспитанником в санаторный ясли-сад.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2024 года.