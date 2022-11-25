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До 38 градусов мороза: прогноз погоды в Казахстане на выходные

На большей части Казахстана ожидается резкое похолодание Фото: Zakon.kz
В выходные на большей части Казахстана ожидается резкое похолодание и прекращение осадков на востоке и в центре страны, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в выходные дни ожидается резкое понижение температуры воздуха на северо-западе, севере. В центре и на востоке страны ожидается прекращение осадков. На большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом.

"С прохождением атмосферных фронтов 26 ноября на востоке, 26-28 ноября на юге и юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде снега, 26 ноября на востоке, 26-27 ноября на юго-востоке – сильный снег". Пресс-служба "Казгидромет"

По республике ожидается туман. На востоке, юге и юго-востоке усиление ветра 15-28 м/с, на востоке с метелью, на юге и юго-востоке – гололед. 

Ночью на западе ожидается небольшое понижение температуры воздуха до 15 градусов мороза. Прогнозируют резкое понижение температуры воздуха на северо-западе до 20-30 градусов мороза, на севере до 23-36 мороза, в центре до 17-34 мороза.

27-28 ноября ожидается похолодание на востоке до 38 градусов мороза, понижение температуры воздуха на юге. На юго-востоке похолодание до 5-15. В горных районах ожидается 15-20 мороза.

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Мухит Турсынали
Казгидромет Казахстан
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