В Казахстане расширят полномочия Центризбиркома

Подготовлен проект указа главы государства, которым вносятся изменения и дополнения в Положение о Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Проект указа предусматривает внесение в положение о ЦИК новых полномочий, предусмотренных Конституционным законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года".





В частности, добавлен пункт о том, что ЦИК в пределах своей компетенции образует избирательные округа по выборам депутатов Мажилиса Парламента по одномандатным территориальным избирательным округам и устанавливает их границы, публикует в средствах массовой информации список избирательных округов и сведения об их границах.

Кроме того, в соответствии с численностью населения административно-территориальных единиц комиссия определяет количество избираемых от них депутатов маслихатов при формировании нового созыва.

Также говорится, что Центризбирком:

определяет порядок осуществления предвыборной агитации и информационного обеспечения выборов Президента РК, депутатов парламента, маслихатов, акима, а также членов иных органов местного самоуправления;

устанавливает форму и текст бюллетеня для голосования по выборам Президента и депутатов Мажилиса по партийным спискам, форму бюллетеней для голосования по выборам депутатов Сената, депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, депутатов маслихатов, акима и членов иных органов местного самоуправления, порядок их изготовления, а также степень защищенности;



руководит избирательными комиссиями по выборам Президента РК, депутатов Парламента, по отзыву депутатов Мажилиса Парламента, избранных по одномандатным территориальным избирательным округам.

Вместе с тем ЦИК наделен полномочиями:

разрабатывать и утверждать правила аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций, к уставной деятельности которых относится осуществление деятельности по наблюдению за выборами;

осуществлять аккредитацию республиканских общественных объединений и некоммерческих организаций, к уставной деятельности которых относится осуществление деятельности по наблюдению за выборами;

разрабатывать и утверждать правила приобретения товаров, работ и услуг, необходимых для организации и деятельности избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов, референдума;

разрабатывать и утверждать квалификационные требования к членам территориальных избирательных комиссий.

Проект указа размещен на сайте Открытые НПА до 8 декабря.

5 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов, касающихся политической и правоохранительной модернизации. В их числе Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года".

В частности, закон предусматривает порядок и условия проведения предвыборной агитации, дебатов, определяемые Центральной избирательной комиссией, а также порядок аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций.