Прокуратура, суд и права человека – что дают казахстанцам новые законы
Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан"
Целью закона является закрепление конституционного статуса уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.
Усиливается компетенция уполномоченного. С 2023 года омбудсмен:
имеет право обращаться в Конституционный суд по вопросам правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина;
имеет право быть наблюдателем за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению;
имеет право беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы;
имеет право участвовать в диалоге между госорганами и гражданами;
ему не нужно будет получать разрешения от администраций спецучреждений для фото-, видеосъемки и интервьюирования лиц. Нужно будет только согласие лица.
Конституционный закон "О прокуратуре"
Целью закона является системное усиление правозащитной деятельности прокуратуры, укрепление инструментов высшего надзора и законности в стране.
С 2023 года генеральный прокурор будет иметь право обращения:
в Конституционный суд на предмет толкования норм Конституции, соответствия Конституции международных договоров до их ратификации и нормативных правовых актов;
в Верховный суд с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях.
Генеральная прокуратура по вопросам своей компетенции будет представлять интересы государства в иностранных и международных судах.
Прокуратура будет взаимодействовать в том числе с уполномоченным по правам человека в Казахстане и оказывать содействие его деятельности.
Конституционный закон "О Конституционном суде Республики Казахстан"
Целью закона является преобразование Конституционного совета в Конституционный суд, усиление правозащитных институтов государства и расширение доступа граждан к конституционному контролю.
Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории страны, и не будет относиться к судебной ветви власти.
К компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции, а также дача официального толкования норм Конституции.
Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы.
Право обращения в Конституционный суд с января 2023 года получат генеральный прокурор, уполномоченный по правам человека и казахстанцы.
Порядок рассмотрения обращений будет включать в себя пять этапов.
Предварительное рассмотрение обращений аппаратом Конституционного суда.
Принятие обращения к конституционному производству.
Подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного суда.
Проведение заседания по рассмотрению обращения.
Принятие окончательного решения.