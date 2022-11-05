Прокуратура, суд и права человека – что дают казахстанцам новые законы

5 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов, касающихся политической и правоохранительной модернизации, сообщает Zakon.kz.

Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан"

Целью закона является закрепление конституционного статуса уполномоченного по правам человека как гаранта реализации прав человека и гражданина.

Усиливается компетенция уполномоченного. С 2023 года омбудсмен:

имеет право обращаться в Конституционный суд по вопросам правовых актов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина;

имеет право быть наблюдателем за соблюдением прав и свобод человека в других государствах по их приглашению;

имеет право беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы;

имеет право участвовать в диалоге между госорганами и гражданами;

ему не нужно будет получать разрешения от администраций спецучреждений для фото-, видеосъемки и интервьюирования лиц. Нужно будет только согласие лица.

Конституционный закон "О прокуратуре"

Целью закона является системное усиление правозащитной деятельности прокуратуры, укрепление инструментов высшего надзора и законности в стране.

С 2023 года генеральный прокурор будет иметь право обращения:

в Конституционный суд на предмет толкования норм Конституции, соответствия Конституции международных договоров до их ратификации и нормативных правовых актов;

в Верховный суд с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях.

Генеральная прокуратура по вопросам своей компетенции будет представлять интересы государства в иностранных и международных судах.

Прокуратура будет взаимодействовать в том числе с уполномоченным по правам человека в Казахстане и оказывать содействие его деятельности.

Конституционный закон "О Конституционном суде Республики Казахстан"

Целью закона является преобразование Конституционного совета в Конституционный суд, усиление правозащитных институтов государства и расширение доступа граждан к конституционному контролю.

Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории страны, и не будет относиться к судебной ветви власти.

К компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции, а также дача официального толкования норм Конституции.

Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы.

Право обращения в Конституционный суд с января 2023 года получат генеральный прокурор, уполномоченный по правам человека и казахстанцы.

Порядок рассмотрения обращений будет включать в себя пять этапов.