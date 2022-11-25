Токаев дал поручения по инцидентам с женщинами-журналистами
Об этом на своей странице в Facebook 25 ноября сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.
"Соответствующим ведомствам поручено заняться расследованием инцидентов с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей средств массовой информации". Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай
23 ноября на сайте "Әділ сөз" было опубликовано обращение к главе государства под заголовком "Защитим женщин-журналисток!".
Авторы обращения акцентировали внимание на недопустимой ситуации с изощренным преследованием женщин-журналисток и потребовали немедленных действенных мер для ее правового разрешения.
В обращении также описаны случаи давления на журналистов.
С августа подвергается массированной психологической атаке редактор одного из YouTube-каналов. Неизвестные лица разместили ее фотографию на различных порносайтах, на ее личный и редакционный телефоны поступают сотни оскорбительных сообщений и прямых угроз жизни.
Также в одно интернет-издание доставили свиную голову, в пасть которой была вложена порванная фотография главного редактора.