Токаев дал поручения по инцидентам с женщинами-журналистами

Направленное в адрес главы государства обращение Международного фонда "Әділ сөз" и Союза журналистов Казахстана с просьбой защитить женщин-журналистов принято во внимание, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook 25 ноября сообщил пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай.

"Соответствующим ведомствам поручено заняться расследованием инцидентов с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей средств массовой информации". Пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай

23 ноября на сайте "Әділ сөз" было опубликовано обращение к главе государства под заголовком "Защитим женщин-журналисток!".

Авторы обращения акцентировали внимание на недопустимой ситуации с изощренным преследованием женщин-журналисток и потребовали немедленных действенных мер для ее правового разрешения.

В обращении также описаны случаи давления на журналистов.

С августа подвергается массированной психологической атаке редактор одного из YouTube-каналов. Неизвестные лица разместили ее фотографию на различных порносайтах, на ее личный и редакционный телефоны поступают сотни оскорбительных сообщений и прямых угроз жизни.

Также в одно интернет-издание доставили свиную голову, в пасть которой была вложена порванная фотография главного редактора.