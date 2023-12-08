Токаев дал ряд поручений по развитию Астаны

Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Касым-Жомарту Токаеву представили информацию о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Президент был проинформирован о том, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика. За 10 месяцев текущего года объем инвестиций превысил один триллион тенге. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87,7 миллиарда тенге, в том числе 14 проектов – в сфере обрабатывающей промышленности, 7 проектов – в сферах образования и медицины, 4 проекта – в сфере логистики. Данные проекты позволят создать 1,4 тысячи рабочих мест.

Фото: akorda.kz

Главе государства также было доложено о ходе отопительного сезона. Текущей осенью было завершено строительство газовой тепловой станции "Юго-Восток", первого этапа газовой тепловой станции "Туран" и первого этапа ТЭЦ-3. Мощность данных объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час. Город впервые за долгое время в текущем отопительном сезоне вышел с профицитом тепла.

В следующем году планируется ввести в эксплуатацию первую очередь газовой тепловой станции "Тельмана" и вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это позволит обеспечить еще 850 Гкал/час тепловой мощности.

Аким города рассказал о строительстве социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов и др. В частности, в следующем году в столице начнется строительство пяти Дворцов школьников. Также начнется строительство государственных детских садов.

В завершение встречи президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что появится устав озеленения в Астане.