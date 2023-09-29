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Упростят ли процедуру получения визы в США

Казахстан США визы процедура Фото: pixabay
На пресс-конференции 29 сентября посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм ответил на вопрос, упростят ли процедуру получения немиграционных виз в Штаты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава дипмиссии отметил, что США заинтересованы в помощи гражданам обеих стран в перемещении.

"Это так интересно, когда я путешествую по Казахстану, недавно в Алматы и здесь в Астане, вопрос про визы – это всегда самый популярный вопрос, который мне задают. В первую очередь я скажу, что у нас есть сильный интерес в том, чтобы помочь гражданам наших стран перемещаться, ездить в гости друг к другу, чтобы этот процесс стал проще. Я бы очень хотел, чтобы граждане США также приезжали сюда, в Казахстан, поэтому это однозначно двусторонний процесс. И основная причина для этого – укрепление связи между людьми, что потом формирует крепкие взаимоотношения между нашими странами". Дэниел Розенблюм

При этом он добавил, что Казахстан является единственной страной в Центральной Азии, где граждане могут получить неиммиграционную визу сроком действия до 10 лет. 

"Это действительно показатель здоровья в наших отношениях. Но в то же время у нас есть определенные правила и законы в США, которые мы обязаны соблюдать. Самое главное – не давать возможность  людям, которые хотят использовать свои визы не для тех целей, для которых они получали. Именно поэтому у нас существуют такие практики, как собеседование, проверка документов и так далее. И мы старались работать над тем, чтобы этот процесс стал проще, в частности, чтобы он стал более эффективным и заявителям не приходилось ждать так долго". Дэниел Розенблюм

По его словам, сейчас сроки ожидания визы существенно сократились. 

"Я считаю, что мы преуспели в том, что разобрали скопившиеся заявки во время пандемии, сейчас время ожидания существенно сократилось. Как я понимаю, сейчас есть возможность для тех, кто уже ездил  в США, кто уже получал визу в США, при повторной подаче на визу запросить отмену интервью. Такой вариант есть, но это не стандартная практика". Дэниел Розенблюм

Ранее господин посол рассказал, состоится ли когда-нибудь визит президента США в страны Центральной Азии.

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