Школьницу подозревают в убийстве ровесника на юге Казахстана

В Туркестанской области убили несовершеннолетнего. Подозреваемая - его знакомая, сообщает Zakon.kz

6 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц обнаружен труп неизвестного несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские установили личность погибшего. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Данный факт зарегистрировали по ст. 99 ч. 1 УК РК "Убийство". На месте происшествия изъяли кухонный нож и другие вещественные доказательства.



Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В течение часа установили подозреваемую. Несовершеннолетняя девушка полностью призналась в содеянном.

Около 3:00 подозреваемая встретилась с погибшим. С собой она принесла нож и в ходе ссоры нанесла ножевые ранения несовершеннолетнему подростку. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Подозреваемая арестована. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

15 сентября подростка убили в Кентау. Он получил ножевое ранения в драке.