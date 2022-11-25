Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Школьницу подозревают в убийстве ровесника на юге Казахстана

Убийством закончилась ссора между подростками на юге Казахстана Фото: polisia.kz
В Туркестанской области убили несовершеннолетнего. Подозреваемая - его знакомая, сообщает Zakon.kz
6 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц обнаружен труп неизвестного несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские установили личность погибшего.Пресс-служба ДП Туркестанской области

Данный факт зарегистрировали по ст. 99 ч. 1 УК РК "Убийство". На месте происшествия изъяли кухонный нож и другие вещественные доказательства.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В течение часа установили подозреваемую. Несовершеннолетняя девушка полностью призналась в содеянном. 

Около 3:00 подозреваемая встретилась с погибшим. С собой она принесла нож и в ходе ссоры нанесла ножевые ранения несовершеннолетнему подростку. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Подозреваемая арестована. Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

15 сентября подростка убили в Кентау. Он получил ножевое ранения в драке. 

Читайте также

Смертельное ДТП в Алматинской области: скончались водитель и трое пассажиров

В Кыргызстане из здания парламента эвакуировали сотрудников

Стало известно о состоянии пострадавших при столкновении двух автобусов в Караганде

Анастасия Стативкина
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
легализация автомобилей
Казахстанцы смогут легализовать свои авто за 200 тысяч тенге
телеведущий
Соловьев ответил на критику МИДа Казахстана
футболист
Криштиану Роналду установил исторический рекорд на ЧМ в Катаре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления