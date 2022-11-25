Тугжанов: Актюбинская область стопроцентно готова к исполнению поручения президента

Практическая конференция, приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, прошла 25 ноября 2022 года в Актобе с участием крупных сельхозтоваропроизводителей, руководителей финансовых институтов, ветеранов сферы сельского хозяйства.

Обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия, аким Актюбинской области Ералы Тугжанов отметил, что в текущем году к своему профессиональному празднику сельские работники подошли с хорошими результатами. В частности, объем валовой продукции сельского хозяйства составил 381,1 млрд тенге. Рост достигнут практически по всем направлениям. Особенно весомыми оказались успехи в зерновой отрасли. Было собрано 532 тыс. тонн зерна, и это в два раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, поголовье лошадей, верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота в области увеличилось от 5,4 до 30,3%. Усилен контроль за целевым использованием сельскохозяйственных земель. За два года возвращено более 1 млн га неиспользуемых земель, из них 680 тыс. га введены в оборот.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области



"Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что стратегической задачей является развитие сельского хозяйства, увеличение объемов сельскохозяйственной продукции и ее добавленной стоимости. Во исполнение поручения президента в этом году Актюбинская область первой среди регионов дала старт проекту "Ауыл аманаты" по повышению доходов сельского населения. Проект позволит создать новые рабочие места на селе, увеличить поголовье скота и птицы, создать малый бизнес и повысить продовольственную безопасность". Ералы Тугжанов

Кроме того, по его словам, глава государства принял решение направить 1 трлн тенге на развитие кооперативов со следующего года.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области



"Наша область уже сегодня стопроцентно готова к реализации данного поручения благодаря тому, что при подготовке к "Ауыл аманаты" был проведен скрининг каждого сельского округа. Качественное и своевременное исполнение поручений президента страны – наша с вами главная задача, поскольку от этого напрямую зависит благосостояние народа". Ералы Тугжанов

Всего в "Ауыл аманаты" участвуют 24 сельских округа всех 12 районов области. Жители сел реализуют 2772 проекта на общую сумму 3 млрд тенге. При этом Актюбинская область расширила масштабы проекта – принято решение, что, помимо денежных займов, крупные сельскохозяйственные предприятия предоставят 6000 голов скота в качестве товарного кредита.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области



Сегодня личные подсобные хозяйства получили первые сертификаты на льготные денежные займы и товарные кредиты.

"У истоков этого проекта, будучи еще заместителем премьер-министра страны, стоял Ералы Тугжанов. Вы уделяете "Ауыл аманаты" большое внимание, поскольку хорошо понимаете нужды народа. Это очень важный и нужный проект, который, в первую очередь, решит проблему безработицы на селе, улучшит состояние дел с развитием производства мяса птицы и переработкой молока – на сегодня это наиболее актуальные вопросы в сельском хозяйстве региона. Отрадно, что человеку труда, простому сельскому труженику в регионе уделяют большое внимание и поддержку". Председатель Ассоциации фермеров РК Жигули Дайрабаев

Количество успешных актюбинских фермеров, желающих оказать поддержку "Ауыл аманаты", растет день ото дня. Они готовы обеспечить личные подсобные хозяйства не только скотом, но и кормами, качественным посевным материалом.



Руководитель КХ "Реймкул" Самат Калдыгулов уверен, что поддержка личных подсобных хозяйств важна для развития всей отрасли сельского хозяйства в целом.

"В далеком 1997 году мы и сами начинали как маленькое хозяйство, а сегодня с уверенностью можем назвать себя успешным большим предприятием. Работаем не только на внутренний, но и на внешний рынки. Наладили переработку – выпускаем мясные консервы. К племенной работе регулярно привлекаем ученых. Уверен, что благодаря "Ауыл аманаты" многие личные подсобные хозяйства не только встанут на ноги, но и перерастут в нечто большее – в успешное крупное хозяйство". Самат Калдыгулов

КХ "Реймкул" в числе тех, кто отозвался на призыв акима области помочь сельским жителям в развитии ЛПХ. В рамках "Ауыл аманаты" хозяйство предоставляет сельчанам племенной крупный рогатый скот по договорам товарного кредитования.



Участники конференции – руководители аграрных предприятий – выступили с докладами о развитии мясного кластера, посеве озимых зерновых культур, технологии выращивания зерновых культур в условиях засушливой зоны, создании зеленого конвейера, особенностях содержания коров молочного направления и работе сельскохозяйственного производственного кооператива. Основами для докладов послужил личный богатый и плодотворный опыт работы.

Мероприятие завершилось награждением передовиков сельского хозяйства ведомственными наградами МСХ РК, благодарственными письмами акима области и почетными грамотами Ассоциации фермеров РК. Ералы Тугжанов вручил награды лучшим дояркам, пастухам, ветеринарам, агрономам, механизаторам и комбайнерам области.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области



Отмечается, что государственная поддержка сельскохозяйственной отрасли растет ежегодно. В текущем году актюбинским аграриям выделены субсидии на общую сумму 24,6 млрд тенге. Кроме того, Аграрная кредитная корпорация профинансировала 596 проектов на сумму 12 млрд тенге, филиал "КазАгроФинанс" направил на закуп более 60 единиц спецтехники 10,5 млрд тенге.