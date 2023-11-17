В Актюбинской области чествуют работников сельского хозяйства

В Актобе прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства. Ветеранов сельского хозяйства, отличников труда, специалистов данной отрасли поздравил аким области Асхат Шахаров.

Аким области поблагодарил аграриев, которые несмотря на трудности, возникшие из-за погодных условий, с хорошими показателями собрали урожай зерновых. Особо были отмечены хозяйства Айтекебийского, Каргалинского, Мартукского и Хромтауского районов.



"В Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что агропромышленный комплекс нуждается в реальном прорыве, потенциал сельскохозяйственной отрасли огромен и стратегическая цель страны – стать одним из ведущих аграрных центров Евразийского континента. Актюбинская область – благоприятный край для развития сельского хозяйства. Государством оказывается мощная поддержка отрасли. Благодаря этому в текущем году на развитие сельского хозяйства было выделено 17,4 млрд тенге. Дополнительно рассмотрено выделение 2,9 млрд. тенге на субсидирование заготовки кормов. По итогам 10 месяцев этого года произведено продукции на сумму 397 млрд тенге, объем инвестиций составили 18,4 млрд тенге, это в 2 раза больше, чем в прошлом году". Асхат Шахаров

По словам главы региона по поручению президента Актюбинская область в 2022 году первая по республике запустила проект "Ауыл аманаты". Объем финансирования проекта составил 6,5 млрд тенге, после дополнительно было выделено еще 12,5 млрд тенге.





"В настоящее время для реализации 1 423 проектов выданы займы на сумму 6,3 млрд тенге. Наши земляки открывают теплицы, получают урожай, выращивают птицу и добиваются успеха. Кроме того, согласно совместной инвестиционной дорожной карте Министерства сельского хозяйства и Актюбинской области, в 2023-2026 годах планируется реализация 110 проектов на сумму 507,9 млрд тенге. В текущем году уже реализованы 17 из 22 запланированных инвестпроектов. Остальные проекты будут реализованы до конца года". Асхат Шахаров

Глава области пожелал всем труженикам сельского хозяйства успехов и благополучия, а также наградил граждан, внесших вклад в развитие отрасли. Решением областного маслихата Серикбаю Рзабаеву присвоено звание "Почетный гражданин Актюбинской области". Вручены нагрудные знаки "Облысқа сіңірген еңбегі үшін", ведомственные награды Министерства сельского хозяйства РК, почетные грамоты. Специальные призы получили также передовые овощеводы, агрономы, птицеводы, механизаторы, комбайнеры, пастухи, доярки и другие работники сельского хозяйства.