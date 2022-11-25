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Законодательство РК

В полиции Атырауской области заинтересовались видео, на котором воспитатель бьет ребенка

В полиции Атырауской области заинтересовались Фото: Facebook/Лугзана Байлауова
Информация о том, что в одном из дошкольных учреждений города Атырау воспитатель бьет ребенка появилась в соцсетях. Здесь же прилагалось видео. В ДП Атырауской области рассказали, что начали досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

В опубликованных на Facebook кадрах с камер видеонаблюдения видно, как воспитатель частного коррекционного детского сада "Жас Ұрпақ" бьет маленького мальчика по ушам, выкручивает ему пальцы и руки.

Мама ребенка, опубликовавшая видео, пишет, что написала заявление в полицию.

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК. Пресс-служба ДП Атырауской области


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