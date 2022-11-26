В МВД прокомментировали ДТП в Алматинской области, где сбили школьников

В пресс-службе МВД РК дали комментарий относительно аварии в Илийском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.





Авария произошла 25 ноября около 19:50. 28-летний водитель автомобиля Lexus, следуя по автодороге "Алматы - Шелек – Хоргос" в восточном направлении, вблизи села Арман допустил наезд на пешеходов. Пресс-служба ДП Алматинской области





В результате ДТП пятеро несовершеннолетних пострадавших были госпитализированы в больницу. Отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неположенном для этого месте.

В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.

