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В МВД прокомментировали ДТП в Алматинской области, где сбили школьников

ДТП в Алматинской области Фото: Zakon.kz
В пресс-службе МВД РК дали комментарий относительно аварии в Илийском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.


Авария произошла 25 ноября около 19:50. 28-летний водитель автомобиля Lexus, следуя по автодороге "Алматы - Шелек – Хоргос" в восточном направлении, вблизи села Арман допустил наезд на пешеходов. Пресс-служба ДП Алматинской области


В результате ДТП пятеро несовершеннолетних пострадавших были госпитализированы в больницу. Отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неположенном для этого месте.

В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.

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