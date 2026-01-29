В акимате Алматинской области прокомментировали отмену фиктивных решений по двум земельным участкам

В пресс-службе акимата Алматинской области сегодня, 29 января 2026 года, высказались по фактам незаконного изменения и предоставления земельных участков в Карасайском и Илийском районах, сообщает Zakon.kz.

Из комментария следует, что:

"В 2025 году местными исполнительными органами Карасайского района в ходе мониторинга установлены фиктивные документы, на основании которых незаконно изменено целевое назначение земель. Все материалы были незамедлительно направлены в прокуратуру для принятия мер реагирования. По результатам прокурорского надзора и судебных разбирательств незаконные решения отменены, земельные участки приведены в первоначальное состояние, по выявленным фактам зарегистрированы уголовные дела".

Аналогичным образом акиматом Карасайского района дополнительно установлены нарушения в населенных пунктах Кокозек, Иргели и Коксай.

Все установленные факты, включая признаки фиктивных решений и незаконного оборота земель, были зафиксированы и переданы в правоохранительные органы.

"В Илийском районе выявлен факт незаконного предоставления земельного участка площадью 0,10 га в селе Байсерке. Участок был оформлен на Палуашова С. У. на основании распоряжения акима №446 от 25.05.2009 года, которое, как установила прокуратура, является поддельным и не подтверждается архивными данными". Пресс-служба акимата Алматинской области

Ранее участок был включен в перечень земель, подлежащих выкупу для государственных нужд (строительство магистрального газопровода), и выкуплен у Палуашова С. У.

"Решением Илийского районного суда участок возвращен в государственную собственность, уплаченная сумма подлежит взысканию. По факту подделки документов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 385 УК РК. Местные исполнительные органы участия в подготовке поддельных документов не принимали и ответственности за них не несут". Пресс-служба акимата Алматинской области

28 января 2026 года стало известно, что прокуратурой Алматинской области по результатам комплексного анализа в сфере земельных отношений выявлены нарушения законности, связанные с использованием фиктивных решений местных исполнительных органов. В частности, были отменены фиктивные решения акимов по земельным участкам в Карасайском и Илийском районах.