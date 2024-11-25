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Три знака зодиака получат роскошные подарки на Новый год

подарки на новый года знаки зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 17:40 Фото: pxhere
До главного праздника в году осталось чуть больше месяца. Перед Новым годом многие начинают озвучивать свои желания. Другие же гадают, какие подарки смогут заполучить. Астрологи решили все за нас: они назвали три знака зодиака, которые получат самые лучшие презенты, сообщает Zakon.kz.

К этим счастливчикам отнесли Козерогов, Тельцов и Львов.

Козероги. В этот Новый год этот практичный знак зодиака ждут по-настоящему нужные и ценные подарки. Они могут получить гаджеты или то, чего они давно хотели.

Тельцы. Представители этого знака зодиака любят красивые вещи. Их тоже ожидают материальные блага. Поэтому, как отмечено в публикации издания News.ru, Тельцы могут получить предметы для дома или ценные украшения.

Львы. Любители внимания и роскоши точно получат загаданное в новогоднюю ночь. Родные и друзья могут подарить Львам дорогую технику или аксессуар.

Ранее мы уже рассказывали, что 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Тем, кто трепетно относится к праздничному меню, следует сделать акцент на натуральных и свежих продуктах, избегая полуфабрикатов и излишне калорийных блюд.

Кроме того, многие верят: чтобы расположить к себе символ года, нужно подобрать правильный наряд. Эксперты уже собрали основные оттенки, которые подойдут для встречи года Змеи, а также цвета, которых стоит избегать.

Анастасия Московчук
Интересное Гороскоп 2024 год Новый год Астрология Подарки
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