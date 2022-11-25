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Астрологи назвали опасные приметы для знаков зодиака

приметы, опасность Фото: pixabay
Звездные эксперты уверены, что у представителей каждого знака зодиака есть отличительная примета, которая приносит несчастье и безденежье. Астрологи советуют быть внимательными к деталям, сообщает Zakon.kz.

Близнецы — никогда не смотритесь в разбитое зеркало. Этот знак и так считается плохой приметой, но вам она откроет личный портал бед.

Львам лучше воздержаться от поздравлений заранее. Лучше подождите с теплыми словами и восторгами, иначе привлечете в свою жизнь несчастья.

Весам следует остерегаться желтых цветов — они приведут к постоянным ссорам с близкими.

Тельцы — ни в коем случае не поднимайте с пола или земли монеты, неважно из какого металла. Это отпугнет от вас финансовое благополучие и втянет в долги.

Стрельцам лучше не стричь собственные волосы — это может "укоротить" жизнь и "отрезать" часть здоровья, как физического, так и духовного.

Козероги — не оставляйте пустую тару. Бутылки, сковородки, контейнеры и коробки. Все это нужно убирать или заполнять. Иначе пустым местом может стать ваша позиция на работе или внутренности кошелька.

Рыбам лучше не пересекаться с черными кошками, они перекинут на вас мелкие неприятности и ссоры.

Раки могут навлечь на себя постоянные конфликты с близкими, если рассыплют соль. Безусловно, может произойти случайность. В таком случае нужно взять часть рассыпанной соли и бросить ее через левое плечо.

Овнам лучше не выходить из дома в особенный день — это пятница 13-е. Именно в этот день вы можете получить серьезную травму или попасть в опасную историю.

Девы должны внимательно следить за наручными часами. Если они остановились, то это важное предостережение: в ближайшее время не берите и не давайте денег в долг. А еще не делайте серьезных покупок — они обернутся многолетними финансовыми проблемам.

Скорпионы — опасайтесь острых предметов, особенно тех, что достались вам от других людей. Если вам подарили нож или набор вилок, заверните острое в ткань и на некоторое время дайте им полежать в шкафу, пишет RSUTE.

Водолеям никогда нельзя носить на себе камень породы опала. Этот камень для вас — буквально магнит для проблем, от мелких неприятностей до настоящих катастроф.

23 ноября названы знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным. 

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