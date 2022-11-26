Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев не торговался на выборах, он предложил народу серьезные перемены в стране – эксперт

директор Института евразийской интеграции Фото: СЦК
Токаев – реформатор с собственной повесткой, инициировавший и искренне желающий серьезных перемен в стране. Он не торговался, он шел на выборы для заключения нового социального контракта с народом, отметил в интервью Zakon.kz директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

– Уразгали Каймолдинович, cегодня Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность главы государства после убедительной победы на президентских выборах. Вы сами присутствовали на инаугурации и видели это. В чем, по-вашему, ключевые особенности прошедшей кампании?

– Во-первых, ключевой стала закономерная эволюция персонального образа Токаева как политического лидера. Если в 2019 году он ассоциировался в общественном сознании как преемник Первого Президента, то сейчас является реформатором с собственной повесткой, инициировавший и искренне желающий серьезных перемен в стране.

Безусловно, январские события стали переломным моментом и триггером к переходу на путь кардинальных реформ в экономике и политике. В ответ скептикам я всегда говорю, что в условиях доянварской политической конъюнктуры невозможно было проводить какие-то кардинальные изменения. Любые попытки наталкивались на интересы ограниченного круга внутриэлитных олигархических групп, которые не желали расставаться со своими активами и источниками сверхдоходов. Не хотели делиться с народом тем, что когда-то монополизировали.

Думаю, все понимают, о чем идет речь. Собственно, это и стало причиной попытки госпереворота в начале года, приведшей к трагическим последствиям. Но все уроки извлечены.

– Какие, например?

– Есть понимание необходимости необратимых глубоких институциональных изменений.


Токаеву удалось переломить ситуацию. Востребованная повестка полностью перехвачена им, освоена и синтезирована в единой идее строительства Справедливого Казахстана. Поэтому Токаев шел на выборы для заключения нового социального контракта с гражданами. 81% голосов казахстанцев надо рассматривать одновременно как показатель поддержки обозначенного реформаторского процесса и как выражение высокого общественного доверия лично главе государства. Он убедил большинство казахстанцев, что сможет демонтировать старые порядки, сформировать новые сбалансированные правила игры, что у него есть решимость и воля добиться реализации заявленных реформ.

Он сам открыто сказал и понимает, что по окончании президентского срока ему придется держать ответ и перед народом, и перед историей, и перед личной совестью. Сегодня на инаугурации он еще раз об этом сказал. Здесь как в риторике, так и в принимаемых решениях видна его личная принципиальная позиция. Сейчас же нет людей, равных по политическому весу и способных противопоставить Токаеву другой курс и видение развития страны.

Во-вторых, стержневым фактором успеха на этих выборах стало правильное формулирование самим Токаевым его политической и электоральной стратегии. Она совершенна иная и отличается от того, что предлагали казахстанцам кандидаты в президенты на протяжении трех десятилетий. Выборы всегда слишком упрощенно рассматривались как некие торги. К примеру, Назарбаев всегда покупал лояльность электората через обещания светлого будущего в виде "Казахстан-2030", "Казахстан-2050", "100 шагов", которые, к сожалению, мы прошли лишь на бумаге.

– А Токаев лояльность электората не покупал?

– Токаев не торговался.


Он предложил гражданам их активное участие в этих реформах и что только при таком условии они достижимы. Более того, есть понимание, что если люди будут видеть реальные результаты этих реформ и настоящие перемены, они будут защищать и отстаивать их продолжение, углубление. В этом ключевая суть нового социального контракта.

В-третьих, что касается тактических аспектов, то хотя Касым-Жомарт Токаев и не участвовал непосредственно в своей агитационной кампании, вытянул ее самостоятельно, можно сказать, в одиночку. Ключевую роль сыграли его поездки по регионам, которые впервые были организованы по-новому, в открытом и живом формате. Но главным здесь было содержательное наполнение, а именно прямые ответы главы государства на наиболее волнующие граждан проблемы.

– Как вы считаете, Уразгали Каймолдинович, на какие важные аспекты стоит обратить внимание по итогам президентских выборов?

– В целом, не надо расслабляться, и стоит основательно проанализировать прошедшие выборы. Это же масштабный срез общественных настроений, здесь немало интересных индикаторов. Считаю, что остальные кандидаты в президенты должны расценивать свои маленькие проценты как подарки избирателей, даже их они не заслужили. Но о чем это говорит?


Если суммировать все проценты альтернативных кандидатов и графу "против всех", плюс тех, кто не пришел на избирательные участки, то мы получаем группы граждан, которые настроены критически или скептически к текущим процессам. Понятно, что сказывается тридцатилетняя усталость от обещаний власти. Но как их перетянуть на свою сторону, как доказать, что они ошибались? Только один вариант – увеличить скорость перемен и демонстрировать результаты реформ на практике.

Я бы еще обратил внимание на существенное снижение явки избирателей в столице почти в 1,5 раза – с 68% до 48% по сравнению с 2019 годом. Есть о чем задуматься и над чем работать.

– В своей предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев представил амбициозные задачи и достижение очень высоких показателей. К примеру, заявлено создание 2,3 миллиона рабочих мест для молодежи. Насколько, по-вашему, это реально и выполнимо? Некоторые эксперты, наоборот, прогнозируют, что проблема безработицы может обостриться и официальные данные по ней не соответствуют действительности.

– Критикуя, мало кто предлагает конкретные решения. Заявленные задачи и обещания президента, безусловно, выполнимы. Все меры просчитаны, ресурсы предусмотрены. Но, конечно, есть риски срыва из-за внешних факторов.


На практике, как всегда, могут возникнуть проблемы с исполнением. Вполне возможен саботаж в госаппарате и среди представителей крупного бизнеса. Скажется и некомпетентность некоторых чиновников. Поэтому нужна принципиально новая и смелая реформа системы госуправления. Но самое главное, необходима трансформация политической и судебно-правовой систем. Это фундаментальный каркас государственности. Если его не перестроить, то страна окажется в крайне уязвимом положении, просто будем стремительно ослабевать.

Что касается безработицы, то, да, согласен, статистике мало доверия.

– Что делать?

– Я вижу здесь три системных решения, которые надо безотлагательно внедрять.


Во-первых, необходимо, чтобы добывающие компании, крупные промышленные гиганты хотя бы какую-то ощутимую часть сырья поставляли на внутренние рынки. Проблема в том, что МСБ не может развиваться без сырья, местному бизнесу элементарно не с чем работать, поэтому не появляются новые рабочие места.

Во-вторых, надо увеличивать казахстанское содержание в работе сервисных предприятий. Мы слишком много преференций отдали зарубежным добывающим корпорациям. Они злоупотребляют этим, завозя только свое оборудование и свою рабочую силу.

В-третьих, нужны качественные рабочие места через открытие новых производств. Акимы вводят в заблуждение президента, приводя кривую статистику. Все цифры в основном касаются временных и сезонных рабочих мест, которые, чаще всего, ложатся нагрузкой на госбюджет и не имеют ничего общего с воспроизводством экономической продукции и услуг. Так было почти все 30 лет.

Надо усиливать спрос с районных акимов. Корпоративный подоходный налог от МСБ им уже передали, они должны быть заинтересованы в появлении новых предприятий на своих территориях, и поэтому местная власть должна создавать условия для этого. Но, конечно, надо продолжать децентрализацию налогово-бюджетной политики.


Читайте также

Токаев высказался о настоящих героях

Касым-Жомарт Токаев: Любая должность временна, но народ вечен

Токаев подпишет указ о выборах депутатов Сената 26 ноября

Торгын Нурсеитова
Выборы президента РК-2022 Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Смена фамилии, имени, отчества: как это сделать
Заявление МТСЗН РК
Информацию о снижении пенсионного возраста для женщин в Минтруда назвали фейком
курсы валют на 26-27 ноября
Курсы валют на 26-27 ноября
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Что подарить каждому знаку зодиака к Новому году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления