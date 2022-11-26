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Законодательство РК

Токаев подписал указ о возврате в Казахстан незаконно выведенных активов

Токаев подписал указ о возврате в Казахстан незаконно выведенных активов Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 ноября подписал указ "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов", сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, президент постановил правительству совместно с Генеральной прокуратурой, Национальным Банком, Комитетом национальной безопасности, Антикоррупционной службой, Агентством  по финансовому мониторингу, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и другими заинтересованными государственными органами и организациями до 31 марта 2023 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект закона.

Проект закона будет направлен на:

  • определение субъектов правоотношений, регулируемых законом;
  • регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов;
  • обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов;
  • стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов;
  • принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов;
  • создание консультативно-совещательного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий;
  • образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими, для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.

Также, как отмечено в документе, Генеральному прокурору необходимо внести предложение по образованию в структуре Генеральной прокуратуры РК отдельного подразделения по возврату незаконно выведенных активов.

Правительству совместно с Генеральной прокуратурой РК и другими заинтересованными государственными органами на системной основе обеспечить эффективное взаимодействие с зарубежными странами и международными организациями, в том числе в рамках международной правовой помощи для выявления и возврата государству незаконно выведенных активов.

Кроме того, правоохранительным и специальным государственным органам Республики Казахстан необходимо определить подразделения, специализирующиеся на возврате незаконно выведенных активов.

Правительству Республики Казахстан и государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан, а также иным организациям принять меры по реализации настоящего указа, — говорится в документе.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на Администрацию президента Республики Казахстан. 

Ранее cообщалось о том, как в Казахстане будут возвращать незаконно выведенные активы.

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