Как в Казахстане будут возвращать незаконно выведенные активы

В Генеральной прокуратуре состоялось заседание рабочей группы комиссии по возврату активов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в пресс-службе ведомстве, комиссия проведет анализ с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для:

Приватизации и приобретения государственных активов с высокой маржинальностью. Устранения или ограничения конкуренции, позволявших генерировать сверхдоходы в секторах экономики, в том числе в сфере закупок. Увеличения прибыльности отдельных компаний в сфере недропользования, тяжелой промышленности, финансовом секторе, строительстве и других отраслях экономики в ущерб интересам государства путем введения привилегий в виде льготного налогообложения, тарифной политики и т.д.

Кроме того, принято решение о создании специального веб-сайта для оперативного информирования населения о ходе работы комиссии.

Для вовлечения в эту работу общественности планируется создать на сайте спецраздел, через который каждый сможет направить сообщение или внести предложение по вопросам деятельности комиссии. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Напомним, 8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать предложения по возврату в страну незаконно вывезенных финансовых средств и приобретенных там активов.

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