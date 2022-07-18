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Как в Казахстане будут возвращать незаконно выведенные активы

Генеральная прокуратура Казахстан возврат активы Фото: Zakon.kz
В Генеральной прокуратуре состоялось заседание рабочей группы комиссии по возврату активов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в пресс-службе ведомстве, комиссия проведет анализ с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для:

  1. Приватизации и приобретения государственных активов с высокой маржинальностью.

  2. Устранения или ограничения конкуренции, позволявших генерировать сверхдоходы в секторах экономики, в том числе в сфере закупок.

  3. Увеличения прибыльности отдельных компаний в сфере недропользования, тяжелой промышленности, финансовом секторе, строительстве и других отраслях экономики в ущерб интересам государства путем введения привилегий в виде льготного налогообложения, тарифной политики и т.д.

Кроме того, принято решение о создании специального веб-сайта для оперативного информирования населения о ходе работы комиссии.

Для вовлечения в эту работу общественности планируется создать на сайте спецраздел, через который каждый сможет направить сообщение или внести предложение по вопросам деятельности комиссии.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Напомним, 8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать предложения по возврату в страну незаконно вывезенных финансовых средств и приобретенных там активов.

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