Как в Казахстане будут возвращать незаконно выведенные активы
Как отмечено в пресс-службе ведомстве, комиссия проведет анализ с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для:
Приватизации и приобретения государственных активов с высокой маржинальностью.
Устранения или ограничения конкуренции, позволявших генерировать сверхдоходы в секторах экономики, в том числе в сфере закупок.
Увеличения прибыльности отдельных компаний в сфере недропользования, тяжелой промышленности, финансовом секторе, строительстве и других отраслях экономики в ущерб интересам государства путем введения привилегий в виде льготного налогообложения, тарифной политики и т.д.
Для вовлечения в эту работу общественности планируется создать на сайте спецраздел, через который каждый сможет направить сообщение или внести предложение по вопросам деятельности комиссии.Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК
Напомним, 8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать предложения по возврату в страну незаконно вывезенных финансовых средств и приобретенных там активов.
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