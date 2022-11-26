В Алматы резко похолодает

Согласно данным ДЧС, 27 ноября в Алматы на дорогах ожидаются гололедица и резкое понижение температуры воздуха до -12...-14°C.

В департаменте призывают тщательно соблюдать все меры предосторожности и дают несколько советов:

сократить пребывание на морозе и без необходимости не выходить на улицу. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Отложить лыжные и прочие прогулки в лесу, вдали от населенных пунктов;

отказаться от поездок на дальние расстояния на автомобиле;

перед выходом на улицу тщательно подбирать гардероб: одеваться по погоде, не надевать тесную одежду и обувь, обувь на высоком каблуке, так как это способствует уменьшению кровообращения и быстрому замерзанию;

при первых признаках обморожения (дрожь, потеря чувствительности, бледная кожа, онемение, ощущение покалывания) зайти в ближайшее теплое помещение. Охлажденные участки согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растиранием шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую (или любую другую, имеющуюся под рукой) повязку;